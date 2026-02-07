高性能ハッチの本命、気になる最安モデルって？

トヨタは2025年9月「GRカローラ」の一部改良モデルを発表し、同年11月に発売しました。

パワーユニットのパフォーマンス向上に合わせてボディ剛性の強化と軽量化も実現した、高性能スポーツモデルです。

【画像】超カッコいい！ これが“一番安い”トヨタ新「“4WD”コンパクトスポーツカー」です！（30枚以上）

なかでも最も安価なモデルとは、一体どのような仕様なのでしょうか。

GRカローラは、トヨタ自動車が販売するハッチバック型スポーツカーで、GAZOO Racingブランドでは2021年発売の「GR86」に続く4車種目となります。

野性味あふれる走りと5人乗りの実用性を両立し、モータースポーツの現場で鍛えられた高い性能を備えています。

GRカローラには2つのグレードが設定されており、なかでも最も安価なモデルがRZ［6MT（4WD）］です。

ボディサイズは、全長4410mm×全幅1850mm×全高1480mm、ホイールベース2640mmです。

外装デザインは「無駄なく、雑味なく、妥協なく。」をコンセプトに、機能美を追求したスタイリッシュなボディに仕上げられています。

シャープで切れ長なデザインのLEDランプは、ドライバーの走りへの本能をかき立てます。

また、スポーツカーに求められる強靱さを目指してボディの高剛性化を図るとともに、カーボンルーフの採用などにより、軽量化と低重心化も両立しています。

内装には、よりスポーティで上質感にこだわった「SPORT Package」が用意され、専用セミバケットフロントシートなどのメーカーオプションも設定されています。

安全性能面では、予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」を装備し、プリクラッシュセーフティやレーダークルーズコントロールなど、8つの機能によってドライバーをサポートします。

パワートレインには、「GRヤリス」にも搭載されている1.6リッター直列3気筒インタークーラーターボエンジン「G16E-GTS」を採用。

ピストン材質や過給圧の変更などにより、最高出力の向上を実現しています。トランスミッションは6速iMT（インテリジェントマニュアルトランスミッション）を設定し、iMTモードをオンにするとエンジン回転数を自動制御してスムーズな変速をサポートします。

さらに、前後駆動力可変のスポーツ4WDシステム「GR-FOUR」を組み合わせ、4WDモードセレクトスイッチにはNORMAL、GRAVEL、TRACKの3モードを用意。

走行状況に応じた最適なドライビングが可能です。T-Connectに登録することで利用できる「サーキットモード」では制御の一部を緩和し、アクセルレスポンスの向上やスピードリミッターの解除など、公道では味わえない走りを体験できます。

GRカローラ 6MTの価格（消費税込み）は568万円と、もう1つのグレードであるGR-DAT（598万円）と比べるとその差は30万円です。

また、GRカローラ 6MTは燃費がWLTCモードで12.4km／Lと、GR-DAT（10.4km／L）と比較すると低燃費であることも魅力の1つといえるでしょう。

高い走行性能と実用性を兼ね備えたGRカローラは、トヨタが積み上げてきたモータースポーツの造形と機能美を体感できる1台です。

日常からサーキットまで、走る楽しさを存分に味わいたい人にとって、魅力的な存在といえるのではないでしょうか。