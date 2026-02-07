＜速報＞久常涼が米自己ベスト『63』で首位浮上「松山さんに近いプレーができた」
＜WMフェニックス・オープン 2日目◇6日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーの第2ラウンドが進行している。米ツアー3年目の23歳・久常涼が1イーグル・6バーディ・ボギーなしの「64」をマーク。トータル11アンダー・単独首位に浮上している。
【動画】ギャラリー熱狂！ 松山英樹の6連続バーディ
前半を2バーディ・ボギーなしで回ると、後半では13番から5ホール連続でスコアを伸ばした。15番パー5では2オンに成功してイーグル奪取。ツアー自己ベスト「63」でギャラリーを沸かせた。ホールアウト後は「アグレッシブに行っていい形になった。自信になります。松山（英樹）さんがずっとバーディだったから、自分もそれに近いプレーができて良かったです」と笑顔を見せた。大会2勝の松山英樹は8バーディ・1ボギーの「64」をマーク。久常に次ぐトータル10アンダー・単独2位でホールアウトしている。金谷拓実はトータル3アンダー・36位タイでホールアウト。中島啓太はトータル2アンダー・50位タイ、平田憲聖はトータル1アンダー・59位タイで後半を回っている。今大会の賞金総額は960万ドル（約15億円）。優勝者には172万8000ドル（約2億7150万円）が贈られる。
＜LIVE＞第2ラウンドのスコア速報
久常涼の2日目スコア詳細
ファウラーが「ヒデキ、また、やろうな」に込めた想い
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
金子駆大が上位 欧州ツアーリーダーボード
