¡Ú2026¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤ë?! À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤ÎÀã¥ß¥¯¡¦¥µ¥ó¥ê¥ª¡¦KADOKAWAºîÉÊ¤ÎÀãÁü¤¬Àª¤¾¤í¤¤!
¤¨¤ó¤ì¤¤¤·¤ã¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡¦ÂçÄÌ²ñ¾ì11ÃúÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê»¥ËÚ´Ñ¸÷Âç»È¤âÌ³¤á¤ëÀã¥ß¥¯(½é²»¥ß¥¯)¤Ë¤è¤ë¡ÖÀã¥ß¥¯ Sweet Snow Ver.¡×ÀãÁü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Èº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤ÎÀãÁü¡ÖÀã¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢¾Ð´é¤ò¤È¤É¤±¤è¤¦!¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Àã¥ß¥¯(½é²»¥ß¥¯)ÀãÁü¡¡º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¤·¤¢¤ï¤»¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡É
º£Ç¯¤Î¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡¦ÂçÄÌ²ñ¾ì11ÃúÌÜ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤ÎÀãÁü¤ä¡¢2026Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×ÀãÁü¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤KADOKAWAºîÉÊ¤ÎÀãÁüÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢´ØÏ¢ÊªÈÎ¡¦Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤êÂçÄÌ²ñ¾ì11ÃúÌÜ¤Î³«ºÅÆüÄø¤Ï2·î4Æü¡Á 2·î11Æü¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢ 1. ÃæÀãÁü¡¡6´ð(¡ÖÀã¥ß¥¯ Sweet Snow Ver.¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤Û¤«)¡¢2. ¾®ÀãÁü¡¡3´ð(TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡×&¡ÖÌë¤ÏÇ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¥³¥é¥ÜÀãÁü¤Û¤«)¡¢ 3. KADOKAWAÊªÈÎ¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ 4. KADOKAWAÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¡¢ 5. ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£
ËÌ³¤Æ»¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢»¥ËÚ´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÀã¥ß¥¯¡Ê½é²»¥ß¥¯¡Ë¡×¤ÎÀãÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡È¤·¤¢¤ï¤»¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡ª¥Ú¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¥é¥Ó¥Ã¥È¡¦¥æ¥¥Í¡×¤â°ì½ï¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2010Ç¯¤«¤éËèÇ¯°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀãÁü²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç17Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ë¡£(²ñ¾ì¤Ç¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤)
º£Ç¯¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÀãÁü¤Ï¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£&¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó!
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¡¢Åß¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Èº£Ç¯30¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¡×¤Î¤·¤ë¤·¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Ü¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿ÀãÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÏÀã¤Þ¤Ä¤ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÅß¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«?¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ä¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤ÎÀã¤Þ¤Ä¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤È¤·¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ/¶¦Í¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï¡¢2·î4Æü¡Á2·î27Æü¡£»²²ÃÊýË¡¤Ï¡¢1. ²ñ¾ìÆâÂ¾¤Ç·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡¢2. ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁªÂò¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡¢³Æ¼ïSNS¤ËÅê¹Æ¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¤ÆÁ÷¿®¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¥¤¥á¡¼¥¸
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥á¡¼¥¸¡ (Á´3¼ïÅ¸³«)
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥á¡¼¥¸¢(Á´3¼ïÅ¸³«)
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥á¡¼¥¸£(Á´3¼ïÅ¸³«)
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢²»³Ú(MIDI)¤ò»È¤Ã¤Æ¾ÈÌÀ(DMX)¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëPC¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖCOUGEN¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£SNOW MIKU 2026 ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖSHIAWASE FOR YOU! / ¤¤¤è¤ï feat. ½é²»¥ß¥¯¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀã¥ß¥¯ÀãÁü¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ÎÀãÁü¤ò¡¢£Â¾®Ä®¤ÎÂç¿Íµ¤³Ú¶Ê3¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢2·î4Æü¡Á 11Æü18:00 ¡Á 22:00¡£Ä¹»þ´Ö¤Î»£±Æ¤äÀìÍ¤Ê¤É¼þ°Ï¤ÎÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£Å·¸õ¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â»Ü¤òÃæ»ßÅù¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¡¢º£Ç¯¤âKADOKAWAºîÉÊ¤ÎÀãÁü¤¬11ÃúÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤è¤ê¤â2´ðÁý¤¨¤¿Á´6´ð¤ÎÃæ¾®ÀãÁü¤ÈºîÉÊÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¡¢¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
ÃæÀãÁüÌ¾¾Î¡§TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¡¢ TV¥¢¥Ë¥á¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù10¼þÇ¯µÇ°ÀãÁü¡¢ ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×ÀãÁü¡£¾®ÀãÁüÌ¾¾Î¡§¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙÀãÁü¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡×&¡ÖÌë¤ÏÇ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¥³¥é¥ÜÀãÁü2026¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÍÄ½÷Àïµ¡×ÀãÁü¡£
¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×(KADOKAWA GOODS SHOP in 2026¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê)¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï10:00¡Á20:00¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤êÂçÄÌ²ñ¾ì11ÃúÌÜ ÅìÂ¦¡£Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹(KADOKAWA ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥Ï¥¦¥¹ in 2026¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê)¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï10:00¡Á20:00¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤êÂçÄÌ²ñ¾ì11ÃúÌÜ ËÌÂ¦¡£
2026Ç¯1·î¤è¤ê¿·¥·¡¼¥º¥óÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¡¢4·î¤è¤ê¥·¡¼¥º¥ó4¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¤ÎÀ¼Í¥¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤êÂçÄÌ²ñ¾ì11ÃúÌÜÆâ ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£
2·î7Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ in ¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡¢»þ´Ö¡§14:00¡Á14:30¡¢½Ð±é¼Ô¡§½ÕÀ¥¤Ê¤Ä¤ß(·ëÂ«¤¤¤Î¤êÌò)¡¢»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá(ÏµÖ¿ ¸÷Ìò)¡£2·î8Æü¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ in ¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡¢»þ´Ö¡§12:00¡Á12:30¡¢½Ð±é¼Ô¡§¾®ÎÓÍµ²ð(¥Ê¥Ä¥¡¦¥¹¥Ð¥ëÌò)¡¢¹â¶¶Íû°Í(¥¨¥ß¥ê¥¢Ìò)¡£2·î8Æü¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè3´üÊüÁ÷µÇ° ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ in ¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡¢»þ´Ö¡§13:30¡Á14:00¡¢½Ð±é¼Ô¡§¹â¶¶Íû°Í(¥¢¥¤Ìò)¡¢°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨(¥ë¥Ó¡¼Ìò)¡£
¤¤¤º¤ì¤âÅ·¸õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÆü»þ¤ä½Ð±é¼Ô¡¢ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÃæ»ß¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£²ñ¾ì¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆþ¾ìµ¬À©¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¾ì½ê¼è¤ê¤äÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ì½ê¤ÎÀìÍ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àã¥ß¥¯(½é²»¥ß¥¯)ÀãÁü¡¡º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¤·¤¢¤ï¤»¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡É
¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤êÂçÄÌ²ñ¾ì11ÃúÌÜ¤Î³«ºÅÆüÄø¤Ï2·î4Æü¡Á 2·î11Æü¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢ 1. ÃæÀãÁü¡¡6´ð(¡ÖÀã¥ß¥¯ Sweet Snow Ver.¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤Û¤«)¡¢2. ¾®ÀãÁü¡¡3´ð(TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡×&¡ÖÌë¤ÏÇ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¥³¥é¥ÜÀãÁü¤Û¤«)¡¢ 3. KADOKAWAÊªÈÎ¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ 4. KADOKAWAÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¡¢ 5. ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£
ËÌ³¤Æ»¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢»¥ËÚ´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÀã¥ß¥¯¡Ê½é²»¥ß¥¯¡Ë¡×¤ÎÀãÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡È¤·¤¢¤ï¤»¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡ª¥Ú¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¥é¥Ó¥Ã¥È¡¦¥æ¥¥Í¡×¤â°ì½ï¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2010Ç¯¤«¤éËèÇ¯°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀãÁü²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç17Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ë¡£(²ñ¾ì¤Ç¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤)
º£Ç¯¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÀãÁü¤Ï¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£&¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó!
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¡¢Åß¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Èº£Ç¯30¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¡×¤Î¤·¤ë¤·¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Ü¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿ÀãÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÏÀã¤Þ¤Ä¤ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÅß¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«?¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ä¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤ÎÀã¤Þ¤Ä¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤È¤·¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ/¶¦Í¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï¡¢2·î4Æü¡Á2·î27Æü¡£»²²ÃÊýË¡¤Ï¡¢1. ²ñ¾ìÆâÂ¾¤Ç·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡¢2. ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁªÂò¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡¢³Æ¼ïSNS¤ËÅê¹Æ¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¤ÆÁ÷¿®¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¥¤¥á¡¼¥¸
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥á¡¼¥¸¡ (Á´3¼ïÅ¸³«)
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥á¡¼¥¸¢(Á´3¼ïÅ¸³«)
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥á¡¼¥¸£(Á´3¼ïÅ¸³«)
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢²»³Ú(MIDI)¤ò»È¤Ã¤Æ¾ÈÌÀ(DMX)¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëPC¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖCOUGEN¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£SNOW MIKU 2026 ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖSHIAWASE FOR YOU! / ¤¤¤è¤ï feat. ½é²»¥ß¥¯¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀã¥ß¥¯ÀãÁü¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ÎÀãÁü¤ò¡¢£Â¾®Ä®¤ÎÂç¿Íµ¤³Ú¶Ê3¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢2·î4Æü¡Á 11Æü18:00 ¡Á 22:00¡£Ä¹»þ´Ö¤Î»£±Æ¤äÀìÍ¤Ê¤É¼þ°Ï¤ÎÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£Å·¸õ¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â»Ü¤òÃæ»ßÅù¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¡¢º£Ç¯¤âKADOKAWAºîÉÊ¤ÎÀãÁü¤¬11ÃúÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤è¤ê¤â2´ðÁý¤¨¤¿Á´6´ð¤ÎÃæ¾®ÀãÁü¤ÈºîÉÊÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¡¢¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
ÃæÀãÁüÌ¾¾Î¡§TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¡¢ TV¥¢¥Ë¥á¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù10¼þÇ¯µÇ°ÀãÁü¡¢ ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×ÀãÁü¡£¾®ÀãÁüÌ¾¾Î¡§¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙÀãÁü¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡×&¡ÖÌë¤ÏÇ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¥³¥é¥ÜÀãÁü2026¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÍÄ½÷Àïµ¡×ÀãÁü¡£
¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×(KADOKAWA GOODS SHOP in 2026¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê)¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï10:00¡Á20:00¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤êÂçÄÌ²ñ¾ì11ÃúÌÜ ÅìÂ¦¡£Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹(KADOKAWA ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥Ï¥¦¥¹ in 2026¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê)¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï10:00¡Á20:00¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤êÂçÄÌ²ñ¾ì11ÃúÌÜ ËÌÂ¦¡£
2026Ç¯1·î¤è¤ê¿·¥·¡¼¥º¥óÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¡¢4·î¤è¤ê¥·¡¼¥º¥ó4¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¤ÎÀ¼Í¥¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤êÂçÄÌ²ñ¾ì11ÃúÌÜÆâ ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£
2·î7Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ in ¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡¢»þ´Ö¡§14:00¡Á14:30¡¢½Ð±é¼Ô¡§½ÕÀ¥¤Ê¤Ä¤ß(·ëÂ«¤¤¤Î¤êÌò)¡¢»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá(ÏµÖ¿ ¸÷Ìò)¡£2·î8Æü¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ in ¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡¢»þ´Ö¡§12:00¡Á12:30¡¢½Ð±é¼Ô¡§¾®ÎÓÍµ²ð(¥Ê¥Ä¥¡¦¥¹¥Ð¥ëÌò)¡¢¹â¶¶Íû°Í(¥¨¥ß¥ê¥¢Ìò)¡£2·î8Æü¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè3´üÊüÁ÷µÇ° ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ in ¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡¢»þ´Ö¡§13:30¡Á14:00¡¢½Ð±é¼Ô¡§¹â¶¶Íû°Í(¥¢¥¤Ìò)¡¢°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨(¥ë¥Ó¡¼Ìò)¡£
¤¤¤º¤ì¤âÅ·¸õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÆü»þ¤ä½Ð±é¼Ô¡¢ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÃæ»ß¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£²ñ¾ì¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆþ¾ìµ¬À©¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¾ì½ê¼è¤ê¤äÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ì½ê¤ÎÀìÍ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£