ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬Åê¼ê´°Á´Éü³è¤Ë´üÂÔ¡ÖÂçÃ«¤Î´°Á´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤Ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î´°Á´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¡Ö³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡££Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÅê¼ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡ËºòÇ¯¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÈó¾ï¤ËÆÃ¼ì¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê°ìºòÇ¯¤Ë¡Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤½¤Î¸åÅêµå¤·¤Ê¤¤Êý¤Î¸ª¤òÉé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡Ê´°Á´ÂÎ¡Ë¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Î¡Ø´°Á´ÂÎ¡Ù¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆóÅáÎ®¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡££²£³»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¡¢£±£°¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£±£´¡¢£´£´ËÜÎÝÂÇ¤Ç½é¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¡¢£Ï£Ð£Ó£±¡¦£°£¶£¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££¸·î¤Ë±¦¥Ò¥¸¤Îð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï£¶·î£±£¶Æü¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÉüµ¢¤·¡¢£±£´»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¸£·¡¢£´£·¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£¶£²Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡££±£°·î¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¤ò´Þ¤ß¡¢£´»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£²¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£´£³¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¤Ç¤Ï£·²óÅÓÃæ¤ò£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±£°Ã¥»°¿¶¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¤Î³èÌö¤Ç¡ÖÌîµå»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Åê¼ê¤Ç¤ÎÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥×¥é¥¤¥¢¡¼¡¦¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï£³·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢Åêµå¤·¤Ê¤¤¡£Æ±¥³¡¼¥Á¤ÏÂçÃ«¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£×£Â£Ã¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ëÁ°¤Ë¼ÂÀï¤ÇÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤ÄÅê¤²¤ë¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤âÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ãæ£¶Æü¡¢Ãæ£¸Æü¡¢Ãæ£³Æü¤Ç¤âÈà¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤ë³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥é¥¤¥¢¡¼¡¦¥³¡¼¥Á¤Ï£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤Ï¡Ö´°Á´ÂÎ¡×ÂçÃ«¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£