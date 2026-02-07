俳優の土屋太鳳さん（31）が2026年2月3日、自身のインスタグラムを更新。姉・土屋炎伽さんとの2ショットを披露した。土屋炎伽さんは、社会人アメリカンフットボールリーグ「Xリーグ」に所属する「ブルーサンダース」のチアリーダーとして活躍している。

「おかげさまで私は 31歳になることが出来ました」

太鳳さんは、姉・炎伽さんと並んで、節分の豆を手に、節分会に参加した際の2ショットを投稿した。また、「おかげさまで私は 31歳になることが出来ました」と自身の誕生日を報告し、「たくさんの方々に 本当に本当に本当に、ありがとうございます」と感謝の言葉を寄せていた。

さらに、「2025年に引き続き 豊川稲荷東京別院節分会での節分会に 姉と一緒に参加させていただくことが出来て、最高にあったかいパワーをいただきました」と振り返った。

インスタグラムに投稿された写真では、2人も似青地に白い模様の裃（かみしも）を着用。裃の下には太鳳さんは赤いトップス、炎伽さんは紺色のトップスにベージュのカーディガンを身に着けていた。姉妹そろって笑顔を見せている。

この投稿には、「美人姉妹にうっとり」「素敵な1年にしてください」「益々お綺麗で」「美人姉妹の姿に朝から癒された」「お2人ともとってもお美しいです」「福が来そうなshotです」といったコメントが寄せられていた。