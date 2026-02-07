３月に行われるＷＢＣの国内独占放映権を獲得している米動画配信大手ネットフリックスは７日までに、「世界の監督に聞く、ＳＡＭＵＲＡＩ包囲網」と題した特別インタビュー映像を公式ＹｏｕＴｕｂｅで公開した。日本の連覇阻止を狙う各国の監督に対するインタビューが中心で、前回準優勝のアメリカのマーク・デローサ監督は「リベンジではないけど、前回の敗戦はつらかった。２３年からこの機会を待ち望んできました」と、リベンジに燃えている様子だった。

そのほかにもエンゼルス時代に大谷翔平投手（現ドジャース）と同僚だったドミニカ共和国のアルバート・プホルス監督、ベネズエラのオマル・ロペス監督、日本と同組でプレミア１２優勝の台湾の曽豪駒（ツェン・ハオジュ）監督、宿敵・韓国の柳志ヒョン（リュ・ジヒョン）監督、オーストラリアのデービッド・ニルソン監督、チェコのパベル・ハジム監督ら各国の指揮官にインタビューを敢行している。

日本ではネットフリックスが独占配信する今大会。日本テレビが、中継制作を受託し、Ｎｅｔｆｌｉｘとプロモーションで連携し、地上波で関連特番を放送する予定となっている。

侍ジャパンが連覇を期す今大会は、井端弘和監督（５０）が指揮を執る。メジャーリーグ所属選手が、ＦＡの菅野を含め、松井、大谷、菊池、山本、岡本、村上、鈴木、吉田の史上最多９人となっている。