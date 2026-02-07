TBS NEWS DIG Powered by JNN

JR東日本によりますと、午前9時半ごろに品川駅で発生した人身事故の影響で、東海道線は東京駅と熱海駅の間の上下線で運転を見合わせています。

運転再開見込みは午前10時40分頃だということです。