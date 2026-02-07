周りもハッとする“振り返り美人”に！蛯原友里が「とてもわかりやすい」と太鼓判の簡単ストレッチ術
2月6日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「目指すは振り返り美人！簡単ストレッチ」が紹介されました。
【映像】周りもハッとする“振り返り美人”に！蛯原友里が「とてもわかりやすい」と太鼓判の簡単ストレッチ術
教えてくれたのは、ボディメイクトレーナーの横手貞一朗さん。
都内を中心にファッションモデル、俳優、タレントなど意識の高いクライアントを幅広くサポートしており、美しくしなやかなボディ作りが定評。番組MCの蛯原友里さんの担当もしているのだそう。
今回は“振り返り美人”を目指すために4つのストレッチをご紹介。
まずはしなやかな動きのための肩にアプローチするストレッチから。
横手さんによれば、しなやかに身体を動かすために重要なのが胸鎖関節。肩甲骨と腕がつながっている部分で、肩や腕の動きに影響するのだそう。
鎖骨の付け根のあたりをおさえた状態で10回腕を大きく回します。
反対も同様に10回、回していきましょう。
続いては、胸鎖関節を意識した腕の伸ばし方にアプローチするストレッチ。
ここで横手さんから美しい所作のためのワンポイントアドバイス。
上から腕を伸ばすと首が縮まり背中も丸まってしまいます。逆に下から腕を伸ばすと首と背中が伸び、さらに腕も長く見えて美しいシルエットに。
腕を下から伸ばすようにするだけで自然と美しい姿勢になるのとのこと。
それではストレッチを実践していきます。
まずは鎖骨の付け根あたりを指で押さえ、反対の腕を大きく前に出しながら鼻呼吸していきます。腕を伸ばす速さと息を吸い込む速さを合わせましょう。
次に息を吐きながら腕を戻します。これを10回繰り返します。
反対も同様に10回伸ばしていきましょう。
続いては、振り返る動作に大切な腰まわりにアプローチするストレッチ。
まず右手の指で胸鎖関節をおさえます。
次に頭の位置が後ろになるように意識しながら鼻呼吸で息を吸います。
さらに、状態を維持したまま振り返るように後ろに身体を向けていきます。この動きを10回繰り返していきましょう。
反対も10回繰り返していきます。
鼻呼吸と正しい頭の位置を意識すると、自然と身体の軸と顔の輪郭が整いやすくなるのだそう。また、足元の過緊張が抜けやすくなり美しい立ち姿に。
最後は、美しい表情を引き出す耳から表情筋にアプローチするストレッチ。
耳を両手で掴み、負荷をかけるように大きく10回、回していきます。
ストレッチ中は笑顔を忘れずに。反対も同様に10回、回します。
これで振り返り美人を目指す簡単ストレッチはすべて完了！
身体の軸を意識して首・肩まわりや表情筋を柔らかくすることで、周りもハッとするような振り返り美人に。日常のちょっとした時間にぜひやってみて。
番組MCの蛯原友里さんは「美しく振り返るための所作がとてもわかりやすくなるレッスンでしたね。鎖骨の付け根にある胸鎖関節、これが手から肩甲骨までつながっていて大事というのがよくわかりました」とコメントしました。