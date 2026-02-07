２月６日に開幕したミラノ・コルティナダンペッツォ五輪。

この大会でメダルが期待される選手を多く抱える「所属先」がある。ＴＯＫＩＯインカラミ。聞きなじみのないこの所属先の“正体”を追うと、ある社長と出会った。（デジタル編集部 古和康行）

銀座のど真ん中で「自分がストーリーを作る」

「上場したら、『利益を求めなきゃだめだ』とか『株主還元を』とかゴチャゴチャ言われるじゃないですか。自分がブランドストーリーを作りたいのに、いちいち言われるのがうっとうしいなと思って」

東京・銀座のど真ん中。「ギンザシックス」の１１階にその会社はある。美容室向けのヘアケア用品メーカー「イフイング」の一室で冬廣（ふゆひろ）應尚（まさなお）社長は、録音レコーダーが回っていることを承知で言い切った。絵に描いたような“社長”ぶりだ。ハッキリとした物言いには、清々しささえある。

スノーボードの北京「金」の平野歩夢（あゆむ）や冬季五輪日本女子最年少メダリストの村瀬心椛（ここも）、日本女子史上最多の７個の五輪メダルを持つスピードスケートの高木美帆、フィギュアスケートの「新星」中井亜美ら、「ＴＯＫＩＯインカラミ所属」の選手は、さながらスター軍団だ。

「ＴＯＫＩＯインカラミ」は、イフイングが手掛けるヘアケアブランドだ。「インカラミ」は、商品に含まれる「ケラチンタンパク質」を毛髪に“イン”して、内部で他の分子と“カラミ”補修するという同社の特許技術に由来する。当時、営業を担当していた冬廣社長が思いた名称という。

「ＴＯＫＩＯインカラミ所属」の始まり

今や、ミラノ五輪日本代表の一大勢力となっているＴＯＫＩＯインカラミだが、その歴史は意外に浅い。２０２１年に初の所属選手として、スノーボード・ハーフパイプの平野歩夢と所属契約を交わしたのが始まりだ。

当時、ＴＯＫＩＯインカラミとしてスポーツ大会のスポンサーとなっており、広告会社の担当者から「今晩のテレビニュースで大会の様子が取り上げられます」と連絡があったという。「普段は会食に行っているから見ないんだけど、たまたまその時は早く帰ってきた」。冬廣社長がテレビをつけたところ、同じ番組内で特集されていた平野の姿が目に飛び込んできた。「その時、イケてんなーと思って、ピーンときた。『平野選手のスポンサーになろう。胸のところにTOKIOインカラミと貼ってもらおう』と思った」という。その場で、冬廣社長は広告会社の担当者に電話して、「スポンサーになることを決めましたと伝えた」という。

しばらくして、広告代理店の担当者から「スノーボード部を作れば、所属先としてならいけそうです」と連絡を受けた冬廣社長は、これを即決。平野歩夢が初の「TOKIOインカラミ所属」となった。

ビッグネームの平野の獲得――。高いハードルが予想されたが、時勢も良かった。当時は、新型コロナウイルスの流行期で、２０２０年に開催が予定されていた東京五輪も延期されていた。業績が振るわない企業も多く、各社はスポンサー事業を整理していた。

ただ、コロナ禍であっても、美容室業界には自粛要請がなかった。「おうち時間」という言葉とともに美容ブームがにわかに起こり、ヘアケア用品を販売するイフイングの業績は堅調だったという。

結果的に、東京五輪にスケートボード・男子パークに出場した平野は、準備期間もほとんどないまま２０２２年の北京五輪に出場し、スノーボード・男子ハーフパイプの金メダルに輝いた。業界を飛び越えて、世界に「ＴＯＫＩＯインカラミ」の名前が広まった瞬間だった。

「持ってる」中井亜美との所属契約

「ＴＯＫＩＯインカラミは、計２８か国に進出していて、売り上げは年間数十億円規模です。スポーツ事業に支出するのは、近年は数億円になってきましたかね」という冬廣社長。所属選手は「自分が決める」という。

シニアに本格参戦し１年目で五輪切符を手にしたフィギュアスケート女子の中井亜美は、２０２３年１月からＴＯＫＩＯインカラミ所属。彼女とのエピソードはまさに「らしさ全開」だ。

「バレーボールかなんかの（大会）ラウンジで、フィギュアスケートの関係者としゃべってたら、『フィギュアも応援してくださいよ、社長』と言われたから、『やりたいんだけど、誰がいいか分かんないんだよね。次にすごいのいないの？』と聞いてみたの。で、その時に『中田璃士（りお）が未来の羽生結弦だ』って言われて『すげえじゃん』って。それで、『中井亜美さんもいい』っていうから調べてみたら、彼女の学年は年齢制限（１７歳以上）にかかるんだけど、中井さんは４月生まれでミラノ大会に出られるということが分かって。持っているなと思って、契約したんですよ」と明かす。

誕生日だけで「持っている」という判断は、端から見ればあまりに無根拠だ。でも、その直感はズバリと当たった。シニア転向後、１年目の五輪切符の快挙にも「だって、持っているから。絶対いけるって思ってましたよ」とあっさり。２０２５年１０月、中井が初優勝を飾ったグランプリシリーズ・フランス大会では、フランススケート連盟のスポンサーでもある冬廣社長がプレゼンターとして表彰式に参加した。「その時、メダルを渡しながら中井さんに言いましたよ。『ね？ いけるって言ったでしょ？』って」

スポーツ支援をする理由

所属選手を決める基準は？ とたずねると、「持っているか、持っていないか、だけ」と冬廣社長。「オリンピックって４年に１回の大勝負ですから。持っている、華のある人が勝つんですよ」と持論を語る。即断即決、自分一人の判断で選手の支援を決めてしまうオーナー社長は、なぜここまでスポーツ支援に力をいれるのか。ましてや、「ＴＯＫＩＯインカラミ」の顧客は美容室で、一般に名前を露出させる必要もないように思えるが……。

冬廣社長は、「僕は日本の美容師は世界一だと思っている。技術力も、商品力も、教育システムも含めてです。でも、日本人の特性かもしれないけれど、あまり世界に打って出ないところもありますよね」と語る。そのうえで、「僕が子どもの頃は、五輪には出ることに意味があった。でも、時代は変わって世界で勝てる選手が増えてきた。選手たちが『ＴＯＫＩＯインカラミ』という名前を背負って世界で活躍する姿を見て、普段、商品を手に取ってくれている美容業界の方も『自分たちも世界で勝負してみよう』と思ってくれたらとうれしいです」と胸の内を明かした。

「売り上げが上がってくれたらうれしいけれど、一番はブランドストーリーをお客様に伝えること。世界で活躍する選手たちと、日本の美容師が世界で活躍する姿。その二つをTOKIOインカラミに重ねているんです」。だからこそ、選手にも思う。「うちの選手たちは真摯に競技に取り組む人たちばかりです。だからこそ、これまでやってきたことを信じて、自分自身に誇りをもって活躍してほしい。自分の人生のためにも、目の前のチャンスをつかみ取ってほしいと思っています」

豪快で、大胆で、強烈で。社長は、銀座のど真ん中で笑った。