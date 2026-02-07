入院するほどひどい状態で保護された子猫ちゃん。先輩猫さんのいるお家で愛情を注がれて育った現在の姿に、感動する人が後を絶ちません。

ボロボロの子猫を保護

TikTokアカウント『yuibuu24』に投稿されたのは、ボロボロだった子猫ちゃんの保護から現在までのストーリー。妹さんから連絡を受けたママさんが現場に駆けつけると、駐車場で鳴いている子猫ちゃんがいたといいます。

ママさんのお家に一時保護し、すぐにノミだらけの子猫ちゃんをお風呂へ。子猫ちゃんは腫れた足を引きずり、嘔吐と下痢を繰り返していたそう。過酷な外の環境で必死に生きてきたのでしょう。

入院するほどひどい状態

病院で診察した結果、子猫ちゃんのお腹には寄生虫が詰まっていて食事もうんちもできない状態だったといいます。そのまま入院することになったという子猫ちゃん。ママさんは「早く元気になって帰ってきてね」と祈ったそう。

2回の入院を経て回復し、子猫ちゃんは「ごま」くんと名付けられ、晴れてママさんのお家の子になったそう。ママさんのお家には先住保護猫「パック」くんと「サン」ちゃんが暮らしていて、パックくんがごまくんのお兄ちゃん代わりになってお世話してくれているのだとか。

先輩猫に甘えてスクスク成長

ごまくんの体をグルーミングしてあげたり食事タイムを見守ったりと面倒見の良いパックくん。ごまくんもパックくんに甘えるようになり、2匹は本当の兄弟のように仲良しに。ごまくんのイキイキとした表情からは、「お兄ちゃん、だーいすき」と聞こえてきそう。

保護当初は1キロしかなかったごまくんでしたが、優しい家族に囲まれてスクスクと成長し、現在は3.5キロになったそう。毛並みもツヤツヤになり、すっかり家猫らしくなったといいます。これからも安全なお家で食べ物の心配をすることなく、元気いっぱいに過ごしていくことでしょう。

病気やケガを乗り越え大きく成長したごまくんの姿は、たくさんの人に感動を届けました。

投稿には、「先住先輩猫の優しさにほっこり」「頑張って生きてきたんだね、沢山の家族ができて良かった」「とても優しい気持ちになれました」といった温かい声が届けられました。

TikTokアカウント『yuibuu24』には、今回登場した保護猫さんたちの愛らしい日常の姿が投稿されています。

