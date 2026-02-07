今回紹介するのはTikTokに投稿された、こたつを使いこなしていた猫ちゃん。まるで人間みたいに、こたつでくつろいでいたそうです。投稿はTikTokにて、1900件以上のいいねが寄せられ、視聴者からはたくさんのコメントが寄せられていました。

【動画：こたつでくつろいでいた『キジトラ猫』→まるで人間のように使いこなす『可愛すぎる光景』】

キジトラ猫のトラちゃん

TikTokアカウント「とら」に登場したのは、キジトラ猫のトラちゃん。元地域猫の保護猫ちゃんです。トラちゃんは、天寿を全うし虹の橋へと旅立ってしまったとのこと。今回は、トラちゃんが生前見せてくれていた可愛い仕草を紹介します。

どんなこたつの使い方？

投稿には、こたつの中ですやすや眠っていたトラちゃんの姿が。しかし、ただ、眠っていたわけではありません。なんと、寒くならないよう布団をかけ仰向けになって爆睡。

その姿、まるで人間みたい。むしろ、人間よりこたつを使いこなしている感もあります。もしかしたら、中に人間が入っているのでは…？そう疑いたくなるくらい、見事なこたつの使い方です。

こたつで爆睡していたトラちゃんにSNSの猫好きも爆笑

こたつでのんびりと爆睡していたトラちゃん。その様子を見た視聴者からは、「人より使いこなしてる。可愛すぎる」「わたしもコタツでこんな顔して寝てる」「猫に生まれ変わった人だ」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方が幸せそうに眠るトラちゃんを見て心癒されたようですね。

虹の橋へと旅立ってしまったトラちゃん。きっと、天国でも温かいこたつの中でのんびりくつろいで過ごしていることでしょう。トラちゃんのご冥福をお祈りいたします。

