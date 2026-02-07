京都市内でホテルタイプ21棟、町家タイプ52棟の計73棟403室の宿泊施設を運営するレアルは、最高級町家「hitotoseシリーズ」の2号店となる「鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-」を2026年3月1日に開業します。

京都五花街の一つ・宮川町に位置し、旧料亭をリノベーションした3階建ての一棟貸し宿泊施設です。

レアル「鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-」

開業日：2026年3月1日

所在地：京都府京都市東山区宮川筋6丁目374-1

アクセス：京阪本線「清水五条」駅から徒歩約2分

宿泊人数：最大大人6名

第一弾「鈴 京都宮川筋 hitotose 穐-Aki-」に続く本施設は、1日1組限定のプライベートステイを提供します。

清水寺や花見小路にも近接しており、観光に便利でありながら、落ち着いた環境の中で静かに滞在を楽しめます。

「陰翳礼讃」をコンセプトとする空間

hitotoseシリーズが大切にするのは、日本の美意識「陰翳礼讃」です。

壁・床・天井などの内装には、主に和紙職人・ハタノワタル氏による和紙を施工しました。

デザイナーである折原美紀氏が代表取締役を務めるODOとともに、アートディレクションにもハタノワタル氏が協力しています。

施設の随所には、京都の夏を彷彿とさせる葦戸や、蚊帳をモチーフにした暖簾などを取り入れました。

影の中にこそ美しさがあるとする日本古来の美学を体現した空間で、ラグジュアリーステイを楽しめます。

1階まるごとサウナ＆バスエリア

本施設の特徴は、1階フロアをまるごと使用した完全プライベートのサウナ＆バスエリアです。

印象的なアートを配した中庭を中心に、フィンランド式本格サウナとチラー付き水風呂、ヒーリングスペース、4人でも寛ぐことのできる広々とした浴槽をレイアウトしています。

サウナには、世界トップシェアを誇るHARVIA製サウナヒーターを導入しました。

ドライからしっとりしたロウリュまで、本場の熱と香りを体感できます。

水風呂にはチラーを搭載し、温度を細かく調整することが可能です。

コンディションに合わせた理想のととのいを体験できます。

3つの個性的な寝室

寝室は3階に1室、2階に2室の計3室です。

3階の主寝室はブルーのグラデーションが印象的な空間で、落ち着いた雰囲気の中でゆっくりと休めます。

2階の寝室は洞窟のようなおこもり感が楽しめる設計になっています。

それぞれが異なる趣の個性あふれる寝室が、滞在の楽しみをより一層高めます。

無料ドリンク＆軽食

滞在中無料で楽しめるドリンク、アルコール、スナック類が用意されています。

2階の2室にはそれぞれミニバーを設けており、お部屋でもゆっくり過ごせます。

また、京都発のデニッシュ専門店「GRAND MARBLE」のマーブルデニッシュがお部屋に用意されています。

朝食やお土産に最適です。

プライベートサウナで心身を整え、個性的な寝室でゆったりと休む。

完全貸切の空間だからこそ、家族や友人との特別な時間を気兼ねなく過ごせます。

四季を紡ぐ「hitotose」シリーズならではの、静かで豊かな京の時間が待っています。

よくある質問

Q. 開業日はいつですか？

2026年3月1日です。

Q. 何名まで宿泊できますか？

最大大人6名まで宿泊可能です。

Q. アクセス方法を教えてください

京阪本線「清水五条」駅から徒歩約2分です。

Q. サウナは何名で利用できますか？

1日1組限定のため、宿泊グループ全員でプライベートに利用できます。

Q. 無料ドリンクは何がありますか？

ドリンク、アルコール、スナック類が用意されています。仕入れ状況により内容が異なる場合があります。

