透明感のある肌、メリハリの利いた目元、そして血色感のあるリップを特徴とする韓国風メイクは、今や日本の美容トレンドに欠かせない要素。K-POPアイドルや韓国ドラマの影響もあり、男性のメイクに対する関心も高まっている。



【調査結果】みんな見てみたい！韓国風メイクが似合いそうな男性芸能人

株式会社NEXERはこのほど、ザセム（THE SAEM）と共同で、全国の男女1000人を対象に行った「韓国風メイクが似合いそうな男性芸能人」についてのアンケート結果を公開した。



3位はタレントの「Matt」（53票）が入った。主な回答として「いつもメイクばっちりだから」（30代・女性）、「美意識高いしメイク上手だから」（40代・女性）、「すでに韓国っぽいメイクだし地肌が白そうだから」（30代・女性）などがあった。



2位は歌手の「氷川きよし」（67票）がランクイン。「元々美意識が高い人なので、韓国風の化粧も問題なく合いそう」（30代・女性）、「顔が整っていてメイク映えしそうだから」（40代・男性）、「メイクに関する研究を本人がされていそうだから」（50代・女性）などの声が寄せられた。



1位は俳優の「横浜流星」（70票）となった。主な理由としては「切れ長の目で肌がきれいだから」（40代・女性）、「顔がきれいで整っていてきれいめなメイクが似合いそうなイメージ」（30代・女性）、「シュッとした顔がすでに韓国アイドルっぽいから」（20代・女性）などがあった。



