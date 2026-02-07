Seed Sparkle Labが開発した中国風田園癒やし系シミュレーションゲーム『スターサンド・アイランド』が、2026年2月12日よりSteam早期アクセス配信を開始します。

台北ゲームショウ2026での出展を終え、多くの来場者からの反響を受けての配信開始となります。

Seed Sparkle Lab『スターサンド・アイランド』

配信開始日：2026年2月12日（木）日本時間午前2時

プラットフォーム：Steam早期アクセス

ジャンル：人生シミュレーションRPG

プレイ人数（オンライン）：1-4人

対応言語：日本語／英語／中国語（簡体字・繁体字）

絵本のような美しい中華風の島を舞台に、自由度の高い田園生活を楽しめるシミュレーションゲームです。

水墨画のような風景の中で、建築や農業、NPCとの交流など多彩なコンテンツが用意されています。

台北ゲームショウ2026での出展終了

台北ゲームショウ2026では、Game Source Entertainmentブースにて試遊展示を実施しました。

キャラクターの等身大パネルや壁面ビジュアルが設置され、多くの来場者が試遊を体験しました。

会場で寄せられた貴重な意見やフィードバックが、今後の開発に活かされる予定です。

早期アクセス版のエディション内容

早期アクセス版では、デジタル通常版とデジタル・デラックス版の2種類が販売されます。

旧正月を祝う特別キャンペーン価格での提供となります。

デジタル通常版

ゲーム本編に加え、特典として「中華風伝統衣装・旧正月セット」と「中華風新春家具セット」が収録されています。

水墨画のような美しさと新春の慶びを融合させた衣装や、伝統的な意匠を細部まで再現した家具で、自分だけの理想の家を作り上げることができます。

デジタル・デラックス版

ゲーム本編と通常版の全特典に加え、限定の追加コンテンツ「ヨーロピアン家具セット」が収録されています。

さらに「ヨーロピアン・メルヘン衣装」、そして童話の世界から飛び出したような「ファンタジック・パンプキン馬車」が含まれており、より多彩で自由なスタイルを田園生活に取り入れることができます。

多彩なゲームコンテンツ

早期アクセス版では、以下のようなコアコンテンツが実装される予定です。

美しい風景と高度なDIYシステム

絵本のような島の世界で、自由度の高い建築パーツを活用し、中華風の家屋から欧風の邸宅まで理想の住まいを創造できます。

NPCとペットとの絆

個性豊かで独自の物語を持つ島民たちと出会い、親密度を深めながら専用ストーリーを解放できます。

可愛らしいペットたちが、田園生活に温もりを添えます。

文化を五感で楽しむ体験

音楽演奏ミニゲームや、二人で楽しめる民族舞踊モーションなど、文化的魅力あふれるコンテンツが収録されています。

サプライズコラボレーション

『きみのまち ポルティア』とのキャラクターコラボや「岳陽楼」の景観再現に加え、早期アクセス期間中にはさらなるサプライズコラボが登場予定です。

四季折々の風景と温かな人情が息づく島で、自分だけの田園生活を体験できます。

美しい中華風の世界観の中で、建築・農業・交流など多彩な遊び方が楽しめるシミュレーションゲームです。

早期アクセス期間中は、プレイヤーからのフィードバックをもとに、ゲームの安定性向上やコンテンツの拡充が進められます。

Seed Sparkle Lab『スターサンド・アイランド』の紹介でした。

よくある質問

Q. 配信開始日はいつですか？

2026年2月12日（木）日本時間午前2時よりSteam早期アクセス配信が開始されます。

Q. どのようなゲームですか？

中国風田園癒やし系シミュレーションゲームで、美しい島を舞台に建築・農業・NPCとの交流などを楽しめる人生シミュレーションRPGです。

Q. 早期アクセス版のエディションは何種類ありますか？

デジタル通常版とデジタル・デラックス版の2種類があり、それぞれ旧正月限定特典が付属します。

Q. オンラインプレイはできますか？

1-4人でのオンラインプレイに対応しています。

Q. 対応言語は何ですか？

日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）に対応しています。

