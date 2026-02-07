みなとみらい21さくらフェスタ2026実行委員会は、2026年3月21日(土)から3月29日(日)まで、横浜市西区のみなとみらい21地区さくら通り周辺で「みなとみらい21さくらフェスタ2026」を開催します。

今回で第15回目となるこのイベントは、春の風物詩として地域の活性化と魅力向上、脱炭素推進、新たな体験の提供を目的に実施されます。

開催期間：2026年3月21日(土)〜3月29日(日)

会場：さくら通り、周辺施設

主催：みなとみらい21さくらフェスタ2026実行委員会

会場となるさくら通りは、JR桜木町駅から横浜ランドマークタワー、パシフィコ横浜へと続く約500mにわたる桜並木です。

淡紅色と白色の美しいソメイヨシノ約100本が毎年花を咲かせる、みなとみらい21地区における桜名所のひとつとなっています。

3月28日のメインイベント

開催日：2026年3月28日(土)

会場：さくら通り(歩行者天国)

3月28日(土)には、さくら通りを歩行者天国とし、パレードやグルメストリート、はたらく自動車展示、綱引き選手権など多彩なイベントを実施します。

近隣企業の就業者や西区在住民、来街者が交流できる場として展開されます。

みなとみらい21さくらパレード

さくら通りでは、地域住民や団体が参加するパレードが行われます。

ピンクの法被を着た参加者が、「みなとみらいさくらパレード」の横断幕を掲げて行進し、演奏やパフォーマンスで会場を盛り上げます。

千代田神輿

金色の装飾が施された神輿を、法被姿の担ぎ手たちが肩に担いで桜並木を練り歩きます。

笛の音とともに、にぎやかな雰囲気が会場に広がります。

はたらく自動車展示

会場では、はたらく自動車の展示も行われます。

フォトフレームを使った記念撮影スポットも設置され、来場者が桜並木とともに思い出を残すことができます。

グルメストリート

さくら通りには、地域の飲食店や出店が並ぶグルメストリートが登場します。

桜を眺めながら、多彩なグルメを楽しむことができます。

綱引き選手権

参加型イベントとして、綱引き選手権も開催されます。

地域住民や来街者が力を合わせて綱を引き、交流を深める機会となっています。

周辺施設でのライトアップ

期間中、周辺施設では桜のライトアップが実施されます。

昼間とは異なる、幻想的な夜桜の風景を楽しむことができます。

約100本の桜並木が彩るさくら通りで、パレードやグルメ、はたらく自動車展示など多彩なイベントを体験できる9日間です。

家族や友人と春の訪れを感じながら、地域住民や来街者との交流を楽しむ機会となります。

夜桜のライトアップや参加型イベントを通じて、みなとみらい21地区の新たな魅力に触れることができます。

よくある質問

Q. 開催期間はいつですか？

2026年3月21日(土)から3月29日(日)までの9日間です。

Q. さくら通りの歩行者天国はいつですか？

3月28日(土)に、さくら通りが歩行者天国となります。

Q. 主なイベント内容は何ですか？

みなとみらい21さくらパレード、千代田神輿、はたらく自動車展示、グルメストリート、綱引き選手権などが開催されます。

Q. 会場へのアクセスは？

JR桜木町駅から横浜ランドマークタワー、パシフィコ横浜へと続くさくら通りおよび周辺施設が会場です。

Q. ライトアップはありますか？

期間中、周辺施設で桜のライトアップが実施されます。

