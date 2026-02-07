約100本の桜並木と春のイベントが楽しめる9日間！みなとみらい21さくらフェスタ2026実行委員会「みなとみらい21さくらフェスタ2026」
みなとみらい21さくらフェスタ2026実行委員会は、2026年3月21日(土)から3月29日(日)まで、横浜市西区のみなとみらい21地区さくら通り周辺で「みなとみらい21さくらフェスタ2026」を開催します。
今回で第15回目となるこのイベントは、春の風物詩として地域の活性化と魅力向上、脱炭素推進、新たな体験の提供を目的に実施されます。
開催期間：2026年3月21日(土)〜3月29日(日)
会場：さくら通り、周辺施設
主催：みなとみらい21さくらフェスタ2026実行委員会
会場となるさくら通りは、JR桜木町駅から横浜ランドマークタワー、パシフィコ横浜へと続く約500mにわたる桜並木です。
淡紅色と白色の美しいソメイヨシノ約100本が毎年花を咲かせる、みなとみらい21地区における桜名所のひとつとなっています。
3月28日のメインイベント
開催日：2026年3月28日(土)
会場：さくら通り(歩行者天国)
3月28日(土)には、さくら通りを歩行者天国とし、パレードやグルメストリート、はたらく自動車展示、綱引き選手権など多彩なイベントを実施します。
近隣企業の就業者や西区在住民、来街者が交流できる場として展開されます。
みなとみらい21さくらパレード
さくら通りでは、地域住民や団体が参加するパレードが行われます。
ピンクの法被を着た参加者が、「みなとみらいさくらパレード」の横断幕を掲げて行進し、演奏やパフォーマンスで会場を盛り上げます。
千代田神輿
金色の装飾が施された神輿を、法被姿の担ぎ手たちが肩に担いで桜並木を練り歩きます。
笛の音とともに、にぎやかな雰囲気が会場に広がります。
はたらく自動車展示
会場では、はたらく自動車の展示も行われます。
フォトフレームを使った記念撮影スポットも設置され、来場者が桜並木とともに思い出を残すことができます。
グルメストリート
さくら通りには、地域の飲食店や出店が並ぶグルメストリートが登場します。
桜を眺めながら、多彩なグルメを楽しむことができます。
綱引き選手権
参加型イベントとして、綱引き選手権も開催されます。
地域住民や来街者が力を合わせて綱を引き、交流を深める機会となっています。
周辺施設でのライトアップ
期間中、周辺施設では桜のライトアップが実施されます。
昼間とは異なる、幻想的な夜桜の風景を楽しむことができます。
約100本の桜並木が彩るさくら通りで、パレードやグルメ、はたらく自動車展示など多彩なイベントを体験できる9日間です。
家族や友人と春の訪れを感じながら、地域住民や来街者との交流を楽しむ機会となります。
夜桜のライトアップや参加型イベントを通じて、みなとみらい21地区の新たな魅力に触れることができます。
みなとみらい21さくらフェスタ2026実行委員会「みなとみらい21さくらフェスタ2026」の紹介でした。
よくある質問
Q. 開催期間はいつですか？
2026年3月21日(土)から3月29日(日)までの9日間です。
Q. さくら通りの歩行者天国はいつですか？
3月28日(土)に、さくら通りが歩行者天国となります。
Q. 主なイベント内容は何ですか？
みなとみらい21さくらパレード、千代田神輿、はたらく自動車展示、グルメストリート、綱引き選手権などが開催されます。
Q. 会場へのアクセスは？
JR桜木町駅から横浜ランドマークタワー、パシフィコ横浜へと続くさくら通りおよび周辺施設が会場です。
Q. ライトアップはありますか？
期間中、周辺施設で桜のライトアップが実施されます。
