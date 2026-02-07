韓国のロックバンドユニット・KIKの初来日公演『KIK Asia Tour 2026 JAPAN』が、2026年3月に東京と大阪で開催されることが決定しました。

この公演はアジアツアーの一環として実施され、日本の他にタイ、台湾、韓国でも開催される予定です。

KIK『KIK Asia Tour 2026 JAPAN』

東京公演：2026年3月12日（木）、13日（金）18:00開演

大阪公演：2026年3月15日（日）18:00開演

会場：ADRIFT 下北沢（東京）、PLUSWIN HALL OSAKA（大阪）

KIKは、2025年6月30日にEP『KIK』のリリースで正式デビューを果たした新ロックバンドユニット。

メンバーは、PENTAGONのチョン・ウソク、Lacunaのギタリスト チョン・ミンヒョク、SURLのドラマー オ・ミョンソクの3名で構成されています。

それぞれが長年培ってきた音楽的バックグラウンドを融合させた、成熟したロックサウンドが特徴です。

チョン・ウソクは、2026年2月に開催される「Hanteo Music Awards 2025」において、所属するPENTAGONのメンバー7人と再集結し10周年記念ステージを披露する予定。

その活動に注目が集まる中での初来日公演となります。

東京公演

会場：ADRIFT 下北沢（東京都世田谷区北沢3丁目9-23）

2026年3月12日（木）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年3月13日（金）開場 17:00 / 開演 18:00

東京公演は下北沢のライブハウスADRIFTにて、2日間にわたって開催されます。

大阪公演

会場：PLUSWIN HALL OSAKA（大阪府大阪市中央区宗右衛門町2-3 美松ビル B1）

2026年3月15日（日）開場 17:00 / 開演 18:00

大阪公演は、心斎橋エリアのPLUSWIN HALL OSAKAで1日限りの開催となります。

チケット販売情報

販売開始日時：東京公演 2026年2月3日（火）18:00〜、大阪公演 2026年2月3日（火）19:00〜

販売URL：https://eplus.jp/wooseok/

チケットは先着販売で、予定枚数に達し次第終了となります。

なお、公演当日には特典会やグッズ販売も予定されています。

迫力あるバンドサウンドと圧倒的なライブパフォーマンスを体感できる貴重な機会となります。

日本、タイ、台湾、韓国をまたぐアジアツアーの一環として、KIKの成熟したロックサウンドが日本のステージで披露されます。

3名のメンバーがそれぞれの音楽性を融合させた、新たなロックバンドユニットの魅力を体験できる公演です。

KIK『KIK Asia Tour 2026 JAPAN』の紹介でした。

よくある質問

Q. 公演日程と会場を教えてください。

東京公演は2026年3月12日（木）、13日（金）にADRIFT 下北沢で、大阪公演は3月15日（日）にPLUSWIN HALL OSAKAで開催されます。

Q. チケットはいつから販売されますか。

東京公演は2026年2月3日（火）18:00から、大阪公演は同日19:00から販売開始となります。先着販売のため、予定枚数に達し次第終了します。

Q. KIKのメンバー構成を教えてください。

PENTAGONのチョン・ウソク、Lacunaのギタリスト チョン・ミンヒョク、SURLのドラマー オ・ミョンソクの3名で構成されたロックバンドユニットです。

