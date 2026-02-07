麻布十番のモダン広東料理レストラン「MOON FOREST 月林閣（ムーンフォレスト）」が、2026年2月2日から2月28日までの期間限定で、春節を祝う特別コース『新春吉慶魚翅宴 新春旧正月コース』を提供します。

富・健康・円満への願いを込めた縁起食材を、洗練されたモダン広東料理で味わえる春節限定の特別コースです。

MOON FOREST 月林閣『新春吉慶魚翅宴 新春旧正月コース』

店舗名：MOON FOREST 月林閣（ムーンフォレスト）

所在地：東京都港区東麻布3-5-9 THE GALA TOWER AZABU 6F

電話番号：03-6277-6394

営業時間：ランチ 11:30〜15:00（L.O.14:30）、ディナー 18:00〜23:00（L.O.22:00）

提供期間：2026年2月2日（月）〜2月28日（土）

価格：18,888円（税込）

早割価格：13,888円（税込）※2月14日（土）までの予約限定

内容：全11品＋2時間スタンダード飲み放題付き

中国の旧正月（春節）は、新しい一年の始まりを祝う最も重要な伝統行事です。

食卓には富・健康・長寿・家族円満といった縁起の良い意味を持つ料理が並びます。

このコースでは、伝統的な縁起食材や意味合いを大切にしながら、現代的な感性と技法で再構築しました。

一皿一皿に新年の幸福と繁栄への願いを込めた、春節限定の特別コースです。

ワインやサワー、焼酎、ソフトドリンクなど豊富なラインナップの2時間飲み放題付きで楽しめます。

コース内容

全11品の構成は以下の通りです。

・北海道産雲丹をのせた人参のピューレ キャビア添え

・鹿児島霧島純粋豚の香港ロースト叉焼

・北寄貝と春野菜の葱生姜和え クラゲ添え

・ピータン湯葉

・フォアグラ入り香港ダック

・フカヒレとすっぽんの蒸しスープ

・鮮魚のXO醤蒸し

・スモーククリスピーチキン サテーソース

・魚白湯香港麺

・楊枝甘露マンゴーココナッツミルク

・黒胡麻湯圓

縁起を込めた食材

料理に使用される食材には、それぞれ縁起の良い意味が込められています。

人参は中国語で「紅蘿蔔」と呼ばれ、紅色が吉祥・繁栄を象徴する食材です。

雲丹やキャビアといった高級食材は、春節に欠かせない「富貴」や「豊かさ」を表現しています。

叉焼は、艶やかな赤色が幸運と喜びを象徴する広東料理の祝宴定番です。

魚料理は中国語で「余（ユイ）」と同音であることから、「年年有余（毎年余裕のある暮らし）」を意味し、春節の食卓には欠かせない存在となっています。

フカヒレは「財・地位・成功」を象徴する最高級食材です。

すっぽんは滋養強壮・長寿の意味を持ちます。

蒸しスープは素材の力を余すことなく引き出し、新年の健康と繁栄を願う、春節ならではの贅沢な一皿です。

コースの締めくくりには、丸い形が家族団欒・円満・完全を象徴する伝統的な甘味「湯圓」が用意されています。

一年の始まりにふさわしい、意味深く心温まる余韻を届けます。

紅包のプレゼント

予約した方お一人おひとりへ、紅包（利是）がささやかな土産として渡されます。

中国の旧正月では、紅包を受け取ることは縁起が良いとされており、広東語では「利利是是（リーリーシーシー）」と呼ばれ、幸運や繁栄を願う意味が込められています。

春節特別イベント

2月21日（土）には旧正月特別イベントとして中国楽器の演奏会が開催されます。

このイベントは、当日の旧正月牡丹コースを予約した方限定・完全予約制です。

春節ならではの華やかな祝宴を、特別な演出とともに楽しめます。

MOON FOREST 月林閣について

MOON FOREST 月林閣は、2025年9月に新規オープンした麻布十番の隠れ家香港料理レストランです。

東京タワーを一望できるロケーションで、香港料理の伝統と革新を融合させた「モダン香港広東料理」を五感で楽しめます。

日本各地から厳選した旬の食材を使用し、四季折々で内容が変わるコースやアラカルトを提供しています。

1月末までは上海蟹を使用した冬限定メニューを、2月からは春の訪れを感じる春メニューを用意しています。

種類豊富な点心や多彩なアラカルトメニューも揃っており、ファミリーでの食事やカジュアルな利用にも最適です。

予約なしでの来店も歓迎しており、気軽に立ち寄れます。

記念日や接待から、日常の食事まで、さまざまなシーンで利用できるレストランです。

テラス席

夜景を一望できるテラス席では、赤くライトアップされた東京タワーを眺めながら食事を楽しめます。

大きな三日月形の照明オブジェが空間のアクセントになっています。

カウンターバー

天井一面に吊るされた観葉植物と丸いペンダントライトが、明るく開放的な雰囲気を演出する店内カウンターです。

グリーンのスツールが並び、背面の棚にはボトル類やグラスが整然と配置されています。

春節ならではの縁起あふれるひとときを、伝統と革新が融合したモダン広東料理で体験できます。

東京タワーを望む特別な空間で、新年の幸福と繁栄を願う祝宴が楽しめます。

早割価格は2月14日までの予約限定となっており、お得に春節の特別コースを味わえます。

MOON FOREST 月林閣『新春吉慶魚翅宴 新春旧正月コース』の紹介でした。

よくある質問

Q. 提供期間はいつからいつまでですか？

2026年2月2日（月）から2月28日（土）までの期間限定です。

Q. 早割価格で予約できる期限はいつまでですか？

2月14日（土）までに予約すると、通常18,888円（税込）のコースが13,888円（税込）で利用できます。

Q. 飲み放題の内容は何ですか？

ワイン、サワー、焼酎、ソフトドリンクなど豊富なラインナップの2時間スタンダード飲み放題が付いています。

Q. 予約は必要ですか？

特別コースのため、事前予約を推奨します。公式サイトまたは電話（03-6277-6394）で予約できます。

Q. 2月21日の特別イベントは誰でも参加できますか？

2月21日（土）の中国楽器演奏会は、当日の旧正月牡丹コースを予約した方限定・完全予約制となっています。詳細は公式サイトで確認できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春節の縁起とモダン広東の粋を堪能！MOON FOREST 月林閣『新春旧正月コース』 appeared first on Dtimes.