衆議院選挙の投開票日まで、あと２日となりました。

番組では、栃木県内５つの小選挙区の候補者の選挙活動を紹介する「候補者駆ける」をお届けしています。

最終日の６日は、自民党前職の外務大臣に新人３人が挑む５区です。

栃木５区に立候補しているのは、届け出順に自民党の前職、茂木敏充氏７０歳、国民民主党の新人、寺田和史氏４７歳、共産党の新人、岡村恵子氏７２歳、参政党の新人、宮本 陽介氏３８歳の４人です。

【茂木 敏充氏】

自民党前職の茂木氏は１２度目の当選を目指します。これまで、幾度となく大臣を経験し高市内閣で２度目の外務大臣に就任、世界を相手にしています。そんな茂木氏が力を入れているのがＳＮＳ動画です。県内外の候補者の応援で全国を飛び回り、地元に中々入れない中で、自身の活動を知ってもらうツールになっています。経験と実績は随一。地元からの圧倒的な支持を得てしっかりと仕事をさせてほしいと力を込めます。

【寺田 和史氏】

国民民主党の新人、寺田氏は今回が国政への初挑戦です。エンターテインメント業界で演出家として２０年以上活動し、ユーチューバーによる大規模イベントやテレビの音楽番組などを手がけました。国の最も大切な財産は「人」と「情緒」と語り温かさのある社会を取り戻したいと街頭で声をあげます。長年、音楽業界に身を置いてきたことから初めての選挙活動にもこの経験が生きます。そして、選挙事務所に戻ってきた寺田氏、続いて行うことは…子どもの頃に打ち込んだ空手も特技の一つです。強みの発信力でゼロから１を。政治に新たな風を吹かせます。

【岡村 恵子氏】

共産党新人の岡村氏。国政への挑戦は今回で４度目となります。２０歳の時に反戦への思いを強めて共産党に入り保育士を経て佐野市議会議員を６期２２年務めました。「平和と日本国憲法をしっかりと守っていく」選挙区を隈なく回る中で、 演説に力が入ります。訪れた有権者、一人ひとりと握手を交わし声援に答える岡村氏。「国民のためにブレずに、はたらく」初志貫徹を胸に最後まで走り抜きます。

【宮本 陽介氏】

参政党新人の宮本氏。当初、栃木市議会議員選挙への立候補に向けて活動していましたが一転、目標を国政に変えました。娘が生まれたことがきっかけで政治に興味を持つようになり住宅メーカーの営業マンを辞めての挑戦です。立候補を正式に表明したのが公示のわずか６日前。有権者と接する中で支持の広がりを感じていてこれまで政治に参加してこなかった層の受け皿にもなりたいとしています。希望ある未来にするために。最後まで訴えを届けます。