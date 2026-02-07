騒然となる快挙が達成だ。「大和証券Mリーグ2025-26」2月6日の第2試合で、KADOKAWAサクラナイツの堀慎吾（連盟）が、リーグ史上初となる歴史的快挙を成し遂げた。出現率わずか0.01％とも言われる極めて希少な役満小四喜を成就させ、会場と視聴者を熱狂の渦に巻き込んだ。

【映像】出現率0.01％の激レア役満“小四喜”（実際の場面）

場面は南3局3本場。堀は6500点持ちのラス目に沈んでおり、まずは3着目のEX風林火山・勝又健志（連盟）をまくるための打点が必要な苦しい状況だった。しかし、配牌を手にした瞬間、奇跡の予感が漂う。第1ツモで西が暗刻、南が対子、さらに東と北を1枚ずつ持っていたのだ。この異常な偏りに解説の藤崎智（連盟）も「小四喜か国士無双か字一色か」と思わずつぶやいた。

序盤、東と北が場に放たれる厳しい展開となるが、堀は冷静だった。3巡目に北を重ねて対子にすると、9巡目に南をポン、10巡目には北もポン。流れるような動作で東単騎待ちの役満・小四喜テンパイを入れた。そこへ勝又から2筒・4索のシャンポン待ちでリーチが入るが、直後の次巡、勝又が掴んだのは無情にも当たり牌の東だった。

堀が「ロン」と静かに発声。Mリーグ8年目にして、四暗刻、大三元、国士無双という「役満御三家」以外の役満が飛び出すのは史上初の快挙となった。

この歴史的瞬間にコメント欄は「きたああああ」「小四喜！」「決まったぁぁぁ！！」と怒涛の書き込みで埋め尽くされ、「おめでとう」「鳥肌やばい」といった感動の声が溢れていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

