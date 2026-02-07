芸能事務所「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー望月理恵（53）が6日までにインスタグラムを更新。美脚を披露した。

「『週刊ポスト』に写真＆インタビューが掲載されます。私のこんな撮影は珍しいと思います ぜひ見て頂きたいです」と書き出し、黄色のドレス姿の写真と動画を公開。スリットからはほっそりと強さを感じる美脚がのぞいていた。

続けて「#週刊ポスト #グラビア でいいのかな？笑笑 #マネージャー撮影の 写真と動画載せておきます #こんな格好してますが1月撮影です」とハッシュタグで締めくくった。

望月の投稿に対し、著名人が次々とコメント。元テレビ東京アナウンサーの鷲見玲奈は「美しい…眼福です」、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さんは「キターーーーーーー」、起業家で経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」CEOとして知られる溝口勇児氏も「りえさん、一生若い！素敵です」とコメントしていた。

望月は「もっちー」「モッチー」の愛称で知られ、21年6月に所属事務所セント・フォースの取締役に就任したことを自身のブログで報告。SNSでは積極的に投稿を続け、コメント欄には「奇跡の53歳」と書かれることもある。