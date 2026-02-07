百年構想リーグ地域リーグ第1節 横浜FM 2（1-3）3 町田

19:00キックオフ 日産スタジアム 入場者数 30,529人

試合データリンクはこちら

百年構想リーグを、シーズン移行までの短期間のイベント、として見るならば、それぞれのチームの特長と目指している方向が「垣間」見える戦いだったと言える。横浜FMは後半、しっかりとボールを動かしつつ、引いて守る町田を崩してゴールを奪った。町田は突出したエリキのスピードを生かし、しっかり守って相手のミスにつけ込むしたたかな戦いを見せた。

だが、この大会をワールドカップメンバー入りのためのテストだと考えると、両チームの選手が物足りなかった。もっとも例年よりも早いスタートということで、チーム作りも体作りもまだまだ。それでもこうやってシーズンインを迎えたことで、選手たちの気持ちは盛り上がっていきそうだ。