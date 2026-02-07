シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）のスタッフが6日、公式アカウントを更新。アリーナツアー「AREA OF DIAMOND 4」の注意事項をつづった。

公式アカウントでは「前回のAOD3同様、今回ちゃんみなのライブでは公演中、お手持ちの携帯・スマートフォンでの動画撮影をOKといたします」とツアーでの撮影についてつづった。

また「ご来場の当日までネタバレは見たくない!知りたくない!という方もいらっしゃるかと思いますので、公演期間中に限り、SNSへ投稿をされる場合は、冒頭に『ネタバレ有り』などを入れていただくなどご協力をいただけますと幸いです。またセットリストを書き込む事は控えていただけますようご協力をお願い申し上げます」と協力を求めた。

この投稿にフォロワーからは「今回も写真OKなのか ありがたいけど複雑な気持ち」「データ容量がそろそろやばいけど全部撮ります」「ほんとに嬉しいけどかなり複雑」とコメントが寄せられている。

ちゃんみなアリーナツアー「AREA OF DIAMOND 4」は7日、新潟・朱鷺メッセからスタートする。