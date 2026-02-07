『新機動戦記ガンダムW』METAL ROBOT魂に「ガンダムエピオン」が登場【プレミアムバンダイ 春祭り】
バンダイスピリッツは、『新機動戦記ガンダムW』より「【抽選販売】METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムエピオン」(15,950円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月26日(木)当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムエピオン」(15,950円)
『新機動戦記ガンダムW』よりMETAL ROBOT魂に「ガンダムエピオン」が登場。
完全新規造形により劇中の力強さと、特徴的なシルエットを再現。ビームソード、ヒートロッドはそれぞれ２種類付属し、劇中のシーンを再現可能となっている。
ヒートロッドの芯にはワイヤーが使用されており、しなやかな可動を実現。またオープニングの印象的なシーンを再現する事のできるウイングゼロ用の手首パーツも付属する。
(C)創通・サンライズ
『新機動戦記ガンダムW』よりMETAL ROBOT魂に「ガンダムエピオン」が登場。
完全新規造形により劇中の力強さと、特徴的なシルエットを再現。ビームソード、ヒートロッドはそれぞれ２種類付属し、劇中のシーンを再現可能となっている。
ヒートロッドの芯にはワイヤーが使用されており、しなやかな可動を実現。またオープニングの印象的なシーンを再現する事のできるウイングゼロ用の手首パーツも付属する。
(C)創通・サンライズ