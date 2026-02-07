ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。さまざまな衣装を投稿した。

「どの衣装が好み？ 宿題チェキの撮影をして来ました！」とつづり、黒のビキニ水着姿で98センチバストがあふれ出そうな谷間にイチゴを挟んだショットや、白のビキニ水着に白い猫のかぶりもの姿をアップ。さらに大胆に胸元を露出したピンクのキャミソールドレスや、水色のメイド風コスチューム姿なども披露した。

ファンやフォロワーからも「すっげーかわいい」「たまりませんねっ」「めっちゃセクシー」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。