『New Story of Aura Battler DUNBINE』オーラバトラー「ズワウス」がROBOT魂に降臨【プレミアムバンダイ 春祭り】
バンダイスピリッツは、『New Story of Aura Battler DUNBINE』より「【抽選販売】ROBOT魂〈SIDE AB〉 ズワウス」(20,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月26日(木)当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】ROBOT魂〈SIDE AB〉 ズワウス」(20,350円)
「700年の刻」を超えし、ショット・ウェポンの執念……！オーラバトラー「ズワウス」がROBOT魂に降臨。
巨大な体躯とかつてない可動域を両立。甲殻のシボ加工や翼膜のグラデーション塗装で生物感を追求し、体表を彩る宝石のような彩色も美麗に再現されている。
専用台座が付属し、飛行状態を維持したアクションやサーバインとの激戦を再現するディスプレイが可能となっている。
(C)創通・サンライズ
