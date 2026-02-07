『ガメラ 大怪獣空中決戦』S.H.MonsterArtsに「ガメラ(1995)」が登場【プレミアムバンダイ 春祭り】
バンダイスピリッツは、『ガメラ 大怪獣空中決戦』より「【抽選販売】S.H.MonsterArts ガメラ(1995)」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月26日(木)当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】S.H.MonsterArts ガメラ(1995)」(11,000円)
平成3部作の第一弾となる『ガメラ 大怪獣空中決戦』に登場した「ガメラ(1995)」がS.H.MonsterArtsに登場。
劇中でも印象的な回転飛行や飛行形態を再現できるパーツが付属する。
(C)KADOKAWA 日本テレビ 博報堂DYメディアパートナーズ/1995
