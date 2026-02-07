『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』Hi-νガンダム専用の「ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー」登場【プレミアムバンダイ 春祭り】
バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』より「【抽選販売】METAL BUILD Hi-νガンダム専用 ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー オプションセット」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月26日(木)当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】METAL BUILD Hi-νガンダム専用 ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー オプションセット」(16,500円)
『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』に登場するHi-νガンダム専用の巨大兵装「ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー」をMETAL BUILDのアレンジで立体化。
オリジナルの「拡散砲撃形態」⇔「収束砲撃形態」への変形機構を搭載し、別売りの「METAL BUILD Hi-νガンダム」に装備することで大ボリュームのディスプレイが可能。さらに、「Hi-νガンダム」用のシールドがMETAL BUILDアレンジ版彩色仕様で付属する。
(C)創通・サンライズ
