『豊臣兄弟！』に出演する「演技がうまいと思う男性俳優」ランキング！ 「仲野太賀」を超える1位は？
All About ニュース編集部は2026年1月13〜14日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「大河ドラマ『豊臣兄弟！』」に関するアンケート調査を実施しました。
現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、天下人の弟・豊臣秀長が主人公の作品です。数多くの人気俳優が出演していますが、この記事では「男性俳優」を対象としてランキングを作成しました。
それでは、「『豊臣兄弟！』に出演する演技がうまいと思う男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位には仲野太賀さんが選ばれました。主演を務める仲野さんは、主人公の「小一郎・豊臣秀長」を演じています。
演技派俳優として、これまで大河ドラマやNHK連続テレビ小説など、数多くの作品に出演してきた仲野さん。演じている小一郎は、後に兄・豊臣秀吉の天下取りを支え続けた「天下一の補佐役」といわれている武将です。やさしくて頭の回転がはやい小一郎を、仲野さんはコミカルな演技も交えて表現。魅力ある主人公を生み出し、高い評価を得ています。
回答者からは、「演技も雰囲気も、いい感じの味があっていいと思う」（40代女性／福岡県）、「役ごとに実在するのではと思わせるくらいの圧巻の演技力」（30代男性／愛知県）、「見ていて引き込まれる。演技力があると思う」（40代女性／山形県）などの意見が寄せられました。
1位には小栗旬さんが選ばれました。これまで、さまざまな作品で大活躍してきた日本を代表する俳優の小栗さんは、2022年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』では主演を務めています。
今回は、人気武将の織田信長を担当。信長役は10年ぶり2度目で、2014年にフジテレビ系のドラマ、2016年に映画化した『信長協奏曲（コンツェルト）』で演じたことがあります。初回放送から登場した信長ですが、小栗さんは天下統一を目指したカリスマ武将を貫禄たっぷりに熱演。さすがの演技力を見せ、視聴者を感動させています。
回答者からは、「迫力ある強い織田信長を演じ、歴代の中でも唯一無二になると思っています」（60代女性／静岡県）、「他の作品を見ても、演技力にかなり期待できると思うから」（50代女性／新潟県）、「歴史にあまり詳しくない自分でも、小栗旬さんなら感情が分かりやすく伝わってきそうだと思いました」（40代男性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
