【雪の予想】東京・栃木・群馬・埼玉・茨城・千葉・神奈川・長野・山梨 7日（土）～9日（月）1時間ごとの雪雨シミュレーション【気象庁/2月7日午前9時更新 関東甲信】
気象庁によりますと、関東甲信地方では、きょう（７日）昼過ぎから８日夜遅くにかけて、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるということです。
【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？７日（土）～９日（月）の雪雨シミュレーション
積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪に注意が必要だとしています。
シミュレーション（GSM）では、7日～９日にかけて関東甲信に雪雲や雨雲があります。
※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。
７日（土）～９日（月）の１時間ごとの雪雨シミュレーション
７日（土）午後は？
気象庁にとりますと、関東甲信地方は８日にかけて次第に強い冬型の気圧配置となり、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となるということです。
関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。
このため、関東甲信地方では７日昼過ぎから８日夜遅くにかけて広い範囲で雪や雨が降り、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるとしています。
７日６時から８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の山地 １０センチ
関東地方北部の平地 １０センチ
箱根から多摩地方や秩父地方にかけて １０センチ
関東地方南部の平地 １０センチ
甲信地方 ２０センチ
が予想されています。
８日（日）午前は？
気象庁によりますと、
８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の山地 ４０センチ
関東地方北部の平地 ７センチ
箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ５センチ
関東地方南部の平地 ７センチ
伊豆諸島 ５センチ
甲信地方 ４０センチ
が予想されています。
上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があるということです。
８日（日）午後は？
９日（日）
気象庁によりますと、関東甲信地方では、７日から８日にかけて、山沿いや山地を中心に、平地でも大雪となる所があるでしょう。
気象庁によりますと、
７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の山地 １５センチ
関東地方北部の平地 １０センチ
箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ７センチ
関東地方南部の平地 ５センチ
伊豆諸島 ５センチ
甲信地方 ４０センチ
でしょう。