ヤンキースがFAとなったポールゴールド・シュミット内野手（38）と1年の再契約で合意に達したと6日（日本時間7日）、米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者はじめ、米各メディアが報じた。

同内野手は2009年ドラフト8巡目（全体246位）でダイヤモンドバックスに入団。11年にメジャーデビューを果たすと、13年に36本塁打、125打点で2冠に輝いた。19年からはカージナルスでプレー。24年オフにヤンキースと総額1250万ドルの1年契約を結び、昨季は146試合に出場し、打率.274、10本塁打、45打点だった。

15年間のメジャー生活で2074試合に出場し、2190安打、372本塁打、1232打点を記録。22年には打率.317、35本塁打、115打点を記録し、ナ・リーグMVPにも輝いた。打撃力だけではなく、守備でも一塁手部門のゴールドグラブ賞を4度、獲得。盗塁も通算で174個を記録しており、高いレベルで走攻守の3拍子をそろえている。6日に発表されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に代表にも3大会連続で名を連ねた。

ヤンキースの「MVPカルテット」が継続されることとなった。過去3度獲得のアーロン・ジャッジ、17年のジャンカルロ・スタントン、19年にドジャースで獲得し、今オフに5年総額1億6250万ドル（約257億2000万円）で再契約したコディ・ベリンジャーと4人のMVP経験者を擁する。17年ぶりのワールドシリーズ制覇へ、実績、経験とも豊富なカルテットが打線をけん引する。