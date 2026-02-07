メ〜テレ、心霊モキュメンタリー『放送局に届いたある映像』放送に先駆けてYouTubeで先行配信
メ〜テレ（名古屋テレビ放送）のグループ会社・名古屋テレビネクストは、オリジナル心霊モキュメンタリー『放送局に届いたある映像』を、エンタメ〜テレ公式YouTubeで配信している。
【画像】何かが映る!?おどろおどろしい雰囲気ただよう「LAST SIGHT」
制作はCS『エンタメ〜テレ☆シネドラバラエティ』（4月1日から『メ〜テレNEXT ドラマ・エンタメ・ダンス』に名称変更）。同作は、放送に先駆けて本編の一部をYouTubeで先行配信し、その後、YouTube配信映像に新たな映像および考察パートを追加した放送版をオンエアする。さらに、放送版で新たに追加された映像は、後日YouTubeで改めて配信する予定。
配信はYouTube全9話、放送は全3話を予定。YouTubeのみの視聴でも物語は完結するが、放送版にはYouTubeでは視聴できないパートが含まれており、作品世界をより深く楽しめる構成となっている。
放送局に差出人不明の奇妙なビデオテープが届いた。後日、放送局の従業員は、映像制作会社から不気味な映像を入手する。その2つの映像には、ある共通点があった…。YouTube配信を織り込みながら、現実の時間軸と同時進行で起きる怪奇現象の数々を描く心霊モキュメンタリー。監督は『ほんとにあった！呪いのビデオ』『心霊グラインドハウス 〜ねむりめ〜』シリーズを手掛けた岩澤宏樹氏。
■配信・放送スケジュール
・YouTube.1：「Tape.1 キリトリ」 2／4（水）18：00〜
・YouTube.2：「Tape.2 クレショフ効果について」 2／11（水）18：00〜
・放送：第1話「放送してください」 2／14（土）21：00〜
※YouTube.1〜2にYouTube.3と考察パートを追加したバージョン
・YouTube.3：「タイトル未定」 2／16（月）18：00〜
以降のスケジュールは随時、公式サイトで更新。
【画像】何かが映る!?おどろおどろしい雰囲気ただよう「LAST SIGHT」
制作はCS『エンタメ〜テレ☆シネドラバラエティ』（4月1日から『メ〜テレNEXT ドラマ・エンタメ・ダンス』に名称変更）。同作は、放送に先駆けて本編の一部をYouTubeで先行配信し、その後、YouTube配信映像に新たな映像および考察パートを追加した放送版をオンエアする。さらに、放送版で新たに追加された映像は、後日YouTubeで改めて配信する予定。
放送局に差出人不明の奇妙なビデオテープが届いた。後日、放送局の従業員は、映像制作会社から不気味な映像を入手する。その2つの映像には、ある共通点があった…。YouTube配信を織り込みながら、現実の時間軸と同時進行で起きる怪奇現象の数々を描く心霊モキュメンタリー。監督は『ほんとにあった！呪いのビデオ』『心霊グラインドハウス 〜ねむりめ〜』シリーズを手掛けた岩澤宏樹氏。
■配信・放送スケジュール
・YouTube.1：「Tape.1 キリトリ」 2／4（水）18：00〜
・YouTube.2：「Tape.2 クレショフ効果について」 2／11（水）18：00〜
・放送：第1話「放送してください」 2／14（土）21：00〜
※YouTube.1〜2にYouTube.3と考察パートを追加したバージョン
・YouTube.3：「タイトル未定」 2／16（月）18：00〜
以降のスケジュールは随時、公式サイトで更新。