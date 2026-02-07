広島の鈴木清明球団本部長が７日、指定薬物エトミデートの使用を認める供述を始めた羽月隆太郎容疑者について「報道で知りました。今後の捜査を見守るしかないので（起訴などの）動きがあれば対応したい。（選手会とは）話しをしているが、どうなるかはこれから話し合うことになる」と語った。宮崎・日南キャンプ地の天福球場で取材に応じ、明かした。

羽月容疑者は１月２７日に広島県警に逮捕され、球団は、同２８日に「野球活動停止」などの処分を決めた。当初から「使った覚えはありません」と容疑の否認を続けていた。

キャンプ前日の１月３１日にチーム宿舎で行われたミーティングでは、鈴木本部長が改めて薬物使用などで注意喚起。指定薬物や暴力団、オンラインカジノについて「選手生命を失うよ、と話しました」と、危険性などを説明していた。

昨年１２月１６日に任意同行で受けた羽月容疑者は、尿検査でエトミデートの陽性反応が出た。その後、球団には任意同行されたことを報告しなかった。

きょう７日に、１０日間の勾留期限を迎える。逮捕から最大で２０日間の身柄拘束が可能。すでに関係先からエトミデートとみられる薬物を含んだカートリッジが複数見つかり、県警は入手先や常習性の有無についても調べを進めている。