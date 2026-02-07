朝のブラックコーヒーがあなたを守る？ 琉球風水に学ぶ「黒い飲み物」の意外な力【琉球風水志シウマの不運ゼロ生活】

サプリと水にこだわって身体を目覚めさせると一日元気よく動ける

琉球風水では、身体に入れる水を大切にする

朝食を食べる前、空腹のうちにサプリなどで栄養素を補給するといいでしょう。ビタミンやミネラル、鉄分など、不足しがちな栄養素を朝いちばんに摂ることで吸収がよくなり、身体も目覚めます。

また、朝起きたら水をしっかり飲むことも忘れずに。琉球風水では、身体に入れる水を大切にします。ミネラルウォーターなどにこだわって選んでみてはいかがでしょう。自分が飲みやすいと思う水、身体に合っていると思う水を常備しておくといいでしょう。

そして、身体が目覚めたら、朝食をしっかりとりましょう。朝食を食べないという人も多いのですが、不運ゼロの生活を望むなら、きちんと食べることが基本です。朝食は、いってみれば一日のエネルギー補給です。エネルギーが切れている空っぽの状態で動き出すより、しっかり補給してから動き始めたほうがいいのは当然ですね。好きなものを選び、おいしく食べることで体調も整い、充実した一日を送ることができるでしょう。

コーヒーを飲むと目が覚めるという人も多いですね。琉球風水では、黒い飲み物は自分自身を守ると考えます。不運ゼロ生活には朝のコーヒー、おすすめです。

