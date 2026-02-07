DF柳育崇「この半年でどれだけ…」栃木SCのキャプテンと副キャプテンが決定
栃木SCは5日、新シーズンのキャプテンと副キャプテンが決定したことを発表した。
キャプテンにはDF柳育崇(31)が新たに就任。副キャプテンはMF佐藤祥(32)、MF青島太一(24)、MF大曽根広汰(26)が務める。
以下、クラブ発表コメント
■キャプテン
▽柳育崇
「今季のキャプテンを務めさせていただくことになりました。
自分らしく、勝利のために行動していきます。
目標とするJ2昇格のためには、この半年でどれだけチームとしても個人としても成長できるかが大事になってくると思います。
だからこそ日々のトレーニングを大切にし、常に前に進み続けることを目指し、チームのみんなと戦っていきます。
応援宜しくお願いいたします。」
■副キャプテン
▽佐藤祥
「今年は副キャプテンを務めさせていただきます。
これまでの経験をチームに還元して、より良いチームになるように、柳キャプテンをサポートしていければと思います。よろしくお願いします!」
▽青島太一
「副キャプテンを務めることになりました。
栃木SCに関わる全ての方々と多くの勝利を手にするために、チームの繋がりがよりよいものになるよう日々模索し、チームを引っ張って行けるよう取り組んでまいります。
今シーズンもよろしくお願いします。」
▽大曽根広汰
「このたび、副キャプテンを務めさせていただくことになりました。
自分の持ってる全てを注ぎ、チームとしての基準を引き上げ、結果に繋げていきます。
笛が鳴る最後まで声を出し、走り、闘い続けるチームを全員で作っていきたいと思います。
引き続き、熱い応援をよろしくお願いいたします!」
キャプテンにはDF柳育崇(31)が新たに就任。副キャプテンはMF佐藤祥(32)、MF青島太一(24)、MF大曽根広汰(26)が務める。
以下、クラブ発表コメント
■キャプテン
▽柳育崇
「今季のキャプテンを務めさせていただくことになりました。
自分らしく、勝利のために行動していきます。
目標とするJ2昇格のためには、この半年でどれだけチームとしても個人としても成長できるかが大事になってくると思います。
応援宜しくお願いいたします。」
■副キャプテン
▽佐藤祥
「今年は副キャプテンを務めさせていただきます。
これまでの経験をチームに還元して、より良いチームになるように、柳キャプテンをサポートしていければと思います。よろしくお願いします!」
▽青島太一
「副キャプテンを務めることになりました。
栃木SCに関わる全ての方々と多くの勝利を手にするために、チームの繋がりがよりよいものになるよう日々模索し、チームを引っ張って行けるよう取り組んでまいります。
今シーズンもよろしくお願いします。」
▽大曽根広汰
「このたび、副キャプテンを務めさせていただくことになりました。
自分の持ってる全てを注ぎ、チームとしての基準を引き上げ、結果に繋げていきます。
笛が鳴る最後まで声を出し、走り、闘い続けるチームを全員で作っていきたいと思います。
引き続き、熱い応援をよろしくお願いいたします!」