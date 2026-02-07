オバマ元米大統領夫妻/Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc./Getty Images via CNN Newsource

（CNN）トランプ米大統領は5日夜、自身のSNSトゥルース・ソーシャルに、オバマ元大統領と妻のミシェル氏をジャングルの類人猿として描いた人種差別的な動画を投稿した。トランプ氏に近い人物を含め与野党の関係者から反発の声が上がる中、動画は数時間後に削除された。

ホワイトハウスは正午前、トランプ氏のアカウントに動画を投稿したのは職員だったと釈明し、すでに削除されたと明らかにした。

これに先立ち、上院共和党で唯一の黒人議員であるティム・スコット氏は、動画を人種差別的と形容。トランプ氏は削除すべきだとの考えを示していた。

上院共和党選挙委員会の委員長も務めるスコット氏はX（旧ツイッター）に、「フェイクであることを祈る。このホワイトハウスでこれほど人種差別的なものは見たことがない。大統領は削除すべきだ」と書き込んだ。

事情に詳しい関係者によると、動画がトランプ氏のフィードから削除される前の6日午前、トランプ、スコット両氏はこの動画について話し合ったという。

ホワイトハウスは当初、投稿を擁護し、「偽りの怒り」だとして反発の声を軽視する姿勢を示していた。しかし正午前、当局者の1人はCNNの取材に「ホワイトハウスの職員が誤って投稿した。すでに削除された」と説明。その時点で、動画は12時間近くにわたって公開されていた。

共和党上院の関係者によると、動画について協議するため、複数の共和党議員がトランプ氏に電話をかけた。

複数の情報筋によると、騒動を受けてホワイトハウスは火消しに追われた。当局者や顧問、側近が議員やメディアに連絡を取り、トランプ氏自身が関与したとの見方に反論を試みたという。

ホワイトハウス顧問の1人は、「大統領はこの動画について把握していなかった。投稿した職員に大変失望している」と主張した。

別の側近は、特定の補佐官に責任を負わせようと試みた。

トランプ氏のSNS利用方法に詳しい情報筋によると、特に深夜や早朝は自らトゥルース・ソーシャルに投稿することが多く、他人の投稿を自らリポストすることも多々あるという。

日中は自身が作成したことを示すため、イニシャルの「DJT」を使って投稿に署名を入れる場合が多いとされる。

ただ、少数の側近はアクセス可能で、口述された内容を入力する役割のナタリー・ハープ氏や、第1次政権でトランプ氏のSNSを運営したダン・スカビノ元次席補佐官などもアクセス権を持つという。

今回の短い動画は、2020年大統領選で投票機が不正を助長したとの虚偽の主張を広める内容で、終盤に突然、オバマ夫妻が短時間登場する。夫妻の顔は類人猿の体の上に合成されている。

類人猿の画像が現れる際、バックで楽曲「ライオンは寝ている」の冒頭部分が1秒ほど流れる。

CNNはオバマ夫妻にコメントを求めている。