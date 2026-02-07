トム・ホランドと婚約中のゼンデイヤ、ウェディングドレス姿にファン熱狂 新作ビジュアルが話題
トム・ホランドと婚約中と伝えられるゼンデイヤが、インスタグラムにて、新作映画のウェディングドレス姿を公開し、ファンを熱狂させている。
【写真】2人に何があったのかも気になるゼンデイヤの表情＆ボロボロのパティンソン 『THE DRAMA（原題）』ビジュアル
日本時間2月2日の投稿で、ゼンデイヤはロバート・パティンソンと写るビジュアルの中で、ウェディングドレス姿を披露。結婚式の招待状になぞらえて「明日公開の『THE DRAMA（原題）』の予告編に、真心を込めて招待します」とメッセージを添えた。
A24によると、『THE DRAMA（原題）』は『シック・オブ・マイセルフ』や『ドリーム・シナリオ』で知られるノルウェー出身のクリストファー・ボルグリが監督と脚本を手掛けるロマンティックドラマ。幸せな婚約カップルが、思いがけない事態により結婚式の週が大荒れになり、試練に直面する様が描かれる。アメリカでは4月3日に公開予定だ。
タキシード姿のロバート・パティンソンと向かい合い、幸せそうな笑みを浮かべるゼンデイヤの姿に、ファンは「なんてことだ」「結婚報告かと思った」「信じられない」「ゼンデイヤが招待してくれる唯一の結婚式だから楽しまなくちゃ」「美しい写真」などとコメントが殺到。
さらに、実生活でゼンデイヤと婚約中のトム・ホランドが顔をしかめる写真、トム演じるスパイダーマンが消えゆくGIF動画、ロバートが演じることで知られるバットマンと闘うスパイダーマンや、雨の中立ちすくむトムのGIF動画など、ユニークな反応も寄せられている。
引用：「ゼンデイヤ」インスタグラム（＠zendaya）
