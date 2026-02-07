２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」おさでいがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

２０歳のガキンチョを２回もドームに立たせてくれるＳＴＰＲだいちゅき

＜２＞こだわったところ

ダイエットと舞！！

＜３＞見どころ

おれの目

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

アベンジャーズ

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

僕たちにたくさん時間を使って来てくれているとてもかわちいリスナーちゃんたち、こちらも最高に楽しませなければ無作法というものでございます。素敵（すてき）な思い出に出来るように自分にできること精一杯やる！！！