◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６ 開幕戦〜」（２月６日、後楽園ホール）観衆１５２２（札止め）

プロレスリング・ノアは６日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６ 開幕戦〜」を開催した。

第４試合の６人タッグマッチで元日の日本武道館でＧＨＣタッグを奪取した「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也、ＢＵＳＨＩが当初、「ＸＸＸＸＸＸ」と発表され大会前日の５日に正体が発表された新弟子のＲＹＵＳＥＩと組んでＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡ、遠藤哲哉の「Ｗ・Ｒ・Ｓ」と対戦した。

ＫＥＮＴＡ＆ＨＡＹＡＴＡは、２・１１後楽園で内藤＆ＢＵＳＨＩの王座に挑戦。前哨戦は、ＫＥＮＴＡが新日本プロレスで抗争を展開した内藤と久々の再会マッチ。ＫＥＮＴＡが蹴りの連打で追い込めば内藤もエルボー、ネックブリーカードロップなどで応戦。さらにＫＥＮＴＡはデビュー２戦目のＲＹＵＳＥＩへ強烈な張り手などの打撃でプロの洗礼を浴びせると、最後はＧＡＭＥ ＯＶＥＲで絞め上げギブアップを奪った。

昨年４月の新日本プロレス退団後、初の国内マッチとなった元日の日本武道館大会は、ベルトは奪取したものの劣悪なコンディションが目立った内藤。この日は多少、キレは戻したが試合内容は、絶好調のＫＥＮＴＡに圧倒され初防衛に不安を残した。

試合後のマイクもＫＥＮＴＡがＲＹＵＵＳＥＩについて内藤とＢＵＳＨＩへ「いい根性してたけど、まだまだだぞ、こいつは」と挑発すると「内藤、新日本の時は、散々やってくれたな。忘れんなよここは俺のホームだ」と通告すると、ＫＥＮＴＡコールがわき起こった。

さらにＫＥＮＴＡは後楽園でのタイトル戦へ「お前らと俺たちはＧＨＣへの思い入れが違うんだ。お前ら前哨戦なのにベルト持ってきてないってどうした？なんで持ってこないのか？それは…想像してくださいってか」と挑発すると内藤がマイクを握り「その答え…トラ…なんだっけ…トラ…トラ…」とあざ笑うと「忘れたんだろ。まさか忘れたんじゃないんだろうな？」とＫＥＮＴＡが迫った。

内藤は「今日はさ、タイトルマッチじゃないんだよね。持ってきて欲しかった。見たかった？触りたかったの？」と返すと、ＫＥＮＴＡは「いつもお前が言うさ、その日、そのときしか来られないお客さんたちは、見たかったんじゃないの？ちょっと矛盾してるけど大丈夫？」と逆襲するとホールは大歓声。内藤は「逆にタッグチャンピオンなのにベルトを持ってこない姿…これ、逆にレアじゃない？」と切り返し抵抗したがマイクでもＫＥＮＴＡが内藤を制圧した。

バックステージでもＫＥＮＴＡの勢いはとどまらず「哲也、久しぶりじゃねえかよ。なんかホームでもねえくせに、ちょっとした内藤コールを起こしやがって。腹立つな、相変わらず。ふざけんなよ。でもな、忘れんなよ。ここはな、俺のホームなんだよ、ＮＯＡＨは。お前の好きなようにはさせねえからな。前哨戦にベルトを持ってこないことが貴重？ 違うだろ、お前いつもと言ってること。お前だったら、チャンピオンになったら持ってくるんじゃねえのか？ なんで持ってこなかったのか、それは想像して楽しむことにするけどよ」と通告した。

さらに「それからもうひとりいるな。ＢＵＳＨＩ、てめえ。なんかロスナンチャラになってから、いろいろ喋り出して。Ｘとかもなんかやり出して。調子に乗るなよ、お前。ＢＵＳＨＩだぞ、ＢＵＳＨＩ。侍だぞ、お前。ＢＵＳＨＩがマイクやった時さ、なんて言ったか知ってる？ ＢＵＳＨＩだよ。侍なのに、あいつマイク持って、第何十何代ＧＨＣタッグチャンピオン、ＢＵＳＨＩで〜す！ ギャルかよ！ ギャルかよ！ いい加減にしろよ。侍に謝れ、お前。ＢＵＳＨＩって何。なんだ、お前。シャバいわ。ギャルか、お前。そんなんじゃ困るんだよ。武士らしくしろ、お前。お前、私服はあれだろ。全身ヴィトンだろ。そんな侍どこにいるんだよ。いい加減にしろ。名前変えろ。ふざけんなよ」と一刀両断。そして「結局な、俺が何が言いたいかっていうと、来週、必ず俺のホームにＧＨＣのベルトを取り戻すよってこと」と王座奪取を予告した。

◆２・６後楽園ホール全成績

▼ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６公式戦

ドラゴン・ベイン、〇アレハンドロ（１２分５５秒 ゼログラビティ↓片エビ固め）マーク・トゥリュー、キーロン・レイシー●

▼同

アルファ・ウルフ、〇カイ・フジムラ（１４分２３秒 ゴラッソ↓体固め）ダガ、小田嶋大樹●

▼６人タッグマッチ

〇Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ、ガレノ、征矢学（１６分５２秒 首固め）ＯＺＡＷＡ、マサ北宮、杉浦貴●

▼Ｌ・Ｔ・Ｊ ｖｓ Ｗ・Ｒ・Ｓ

〇ＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡ、遠藤哲哉（１５分１８秒 ＧＡＭＥ ＯＶＥＲ）内藤哲也、ＢＵＳＨＩ、ＲＹＵＳＥＩ●

▼８人タッグマッチ

丸藤正道、〇拳王、大原はじめ、小柳勇斗（１０分１７秒 Ｐ．Ｆ．Ｓ↓片エビ固め）清宮海斗、晴斗希、鶴屋浩斗、郄橋碧●

▼ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６公式戦

小峠篤司、〇Ｈｉ６９（５分２６秒 サムソンクラッチ）ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ●

▼同

〇タダスケ、政岡純（９分２７秒 タダスケクラッシュ↓片エビ固め）Ｅｉｔａ、稲畑勝巳●