２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」たちばながスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

前回は『デビュー』をさせていただいた東京ドームでしたが、今回はファミリーの一員として前回以上に会場を盛り上げていきたいです！！

＜２＞こだわったところ

ダンスに関しては前回以上に仕上がっていると思います！！

＜３＞見どころ

『すにすて』のパフォーマンスを是非（ぜひ）！楽しんでください！！

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

思いやりがあり、楽しく仲良く何でも言い合える存在です。

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

僕の全力受け取って！！最高の日にしようね！