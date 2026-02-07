２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」ゆたくんがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

前回はデビューの場所でもあって、正直「どう思われるんだろう」「ちゃんと受け入れてもらえるのかな」って不安もたくさんありました。

でも今回は、初めてのワンマンライブツアーを走り切った今の僕らで、あのステージに立てる。

この１年で積み重ねてきたものがちゃんとあるからこそ、今は胸を張って言えます。

自信しかないです。今の僕らを、全力で、楽しんで、見せにきました。

＜２＞こだわったところ

こだわったのは、ダンスを「ただ踊る」んじゃなくて「楽しんで踊る」ことです。

始めた頃は振りを間違えないこと、揃えることに必死で、余裕なんて全然なかったんですけど、今はちゃんとリスナーさんの方を見て、気持ちを届けながら踊れるようになったなって思います。

この１年は本当にダンスを踊る機会が多くて、曲ごとに振りを覚えるのはもちろん、ステージや会場によって立ち位置や細かい動きが変わるので、最初は臨機応変に対応するのがすごく大変でした。でもその分、ステージに立つのがどんどん楽しくなっていった１年でもあります。

＜３＞見どころ

ダンス！！！！！！！！！！！！！！これはもう本気で見てほしいです。

あと、顔。グルメン、全員顔がいいです。大画面でしっかり焼き付けてください。

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

『背中を見せ合える存在』

時には仲間であり、時にはライバル。でもお互いを認め合って、高め合える存在だと思っています。それぞれが全力で走るからこそ刺激になるし、その全部がＳＴＰＲの力になっている。これからも一緒にＳＴＰＲをどんどん盛り上げていきたいです！

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

今日を心待ちにしていたリスナーのみんなへ！

ここまで一緒に来てくれて本当にありがとう。

応援してくれる声や想いがあったから、今の僕らがいます。

今日は不安とか考えずに、ただ一緒に楽しんで、騒いで、笑って「最高だった」って言ってもらえる時間にしたいです。

今の僕らの全力、ちゃんと届けます。

最高の１日にしようね！