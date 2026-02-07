２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」らおがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

俺の歌で！俺たちの声で！

君の心が１ｍｍでも動いてくれてそれが、君が誰かに与えてあげられる愛になれますように。

＜２＞こだわったところ

「いてくれて、ありがとう」の気持ちを忘れない！

俺も大好きな「おかえりらぶっ！」の一節

君がここにいてくれていること、俺達が君の前に立っていること…お互い「いてくれて、ありがとう」って気持ちを持ってるはず。

この気持ちがあるから、東京ドームに集まってくれる約５５，０００人と俺たちクリエイターとの絆が繋がってると思ってる。

だからこそ！感謝の想いを歌と声に全力で乗せたい！

すにすては、デビュー以来のファミリーライブ。成長した姿にその想いを乗せて、全力で歌って踊る！ファミリーの一員として、信じてもらえるように！

＜３＞見どころ

もちろん、激しい「ダンスパフォーマンス」！数ある歌い手グループの中でも、自信を持って、すにすての魅力だって言えます。

ほぼ全員が１年前のすとふぇすでは未経験の状態で、歌とダンスを披露させてもらって…それから常に、がむしゃらでも挑戦と成長を届け続けてきて、それに気づいてくれたメイツの存在、君の存在が自信になって、いまステージにもう一度立たせてもらえます。

まだ未完成だし未熟かもしれない、けど！俺達のがむしゃらさは「すにすて、頑張ってる！成長してる！」って感じてもらえるって信じてる。君の目で耳で、受け取ってもらいたい！

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

「ありがとうの積み重ね」

先輩方、メンバー、君がくれる「いてくれて、ありがとう」がＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙの原動力。

俺たちは、その想いを、声と歌と姿に乗せる。直接、伝えさせて。

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

１年前のすとふぇす。

正直言うと、突然の東京ドームでのデビューで「すにすて」をすぐには、ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙの一員として受け入れてもらえなかったと思う。まだまだ成長途中で、今もまだ複雑な子もいるかも。

だけど俺たちは、自分たちの力不足が悔しくて。ＳＴＰＲを好きでいてくれる君に俺達の想いが届いて絆が繋がるのか？たくさん考えて。

「すにすて」はがむしゃらにも、挑戦して失敗もして反省して成長して…七転び八起きに、”自分たちの好き”と”ＳＴＰＲが大好きって想（おも）い”を、毎日の活動にぶつけてきました。

今回、その１年間をステージの上で、君の目の前で直接、伝えさせてほしい。愛を持って、君に会いに行きます。ＳＴＰＲファミリーみんなで！

俺たちを信じてもらえますように、そして！人生の中でも、俺達との時間が、忘れられない一瞬になれますように。