２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」だいきりがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

デビューした場所に帰ってきた！少しは大きくなれたかな？

＜２＞こだわったところ

前回は初めてオリジナル曲とともにダンスを公開させていただいたが、ダンスをより一層練習して魅せるパフォーマンスをできるようにメンバー全員でたくさん詰めた。今回少しでも興味を持って帰っていただけるよう頑張る！

＜３＞見どころ

前回のライブ写真の顔スタンプの中身は少し緊張が目立ちかなりこわばった表情（笑）になっていたので、もっと笑顔でパフォーマンスできるよう楽しむ！！

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

実家。俺たち新参者も暖かく受け入れてくれて、居場所をくれた大事な場所。

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

東京ドームという願ってもなかなか立つことのできない場所に再び立つチャンスを与えてくれてありがとう。今日という日をかけがえのない大事な思い出として残すために頑張るぞ！