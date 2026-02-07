美ら琉会が運営するエルプラスクリニックは、医療脱毛経験者女性120名を対象に「毛周期と通院間隔に関する意識調査」を実施しました。

この調査では、実際の通院間隔や効果実感のタイミング、毛周期への意識について調査。

その結果、実際の通院間隔は「不定期」が最多の43.3％であることが明らかになりました。

エルプラスクリニック「毛周期と通院間隔に関する意識調査」

調査対象：20〜40代の医療脱毛経験者（女性120名）

調査期間：2025年10月21日〜10月23日

調査方法：インターネット調査

医療脱毛経験者120名へのアンケート調査の結果、以下のことが明らかになりました。

実際の通院間隔は「不定期」が43.3％で最多。

理想とされる2〜3ヶ月間隔で通っている人は19.2％に留まります。

効果実感は「5回目以降」が最多で35.8％。

3〜4回目が34.2％で、合わせて約70％が3回目以降で効果を実感しています。

毛周期を意識して通っていた人は約66％。

「意識していた」25.8％、「なんとなく意識していた」40.0％でした。

脱毛期間中の自己処理方法は「カミソリ・除毛クリーム」が42.5％で最多。

推奨される電気シェーバーの使用は40.8％でした。

脱毛完了までの期間は「2年以上」が42.5％で最多。

1年以内に完了した人は35.8％でした。

この調査により、医療脱毛においては「理想的な通院スケジュール」と「実際の通院状況」にギャップがあることが分かりました。

Q1：医療脱毛の施術を受ける間隔はどのくらいですか？

不定期：43.3％（52名）

1〜1.5ヶ月に1回：21.7％（26名）

2〜3ヶ月に1回：19.2％（23名）

3ヶ月以上：8.3％（10名）

1ヶ月未満：7.5％（9名）

医療脱毛では、毛周期に合わせて2〜3ヶ月間隔での通院が推奨されています。

しかし実際には「不定期」が最も多く、43.3％を占めました。

予約の取りづらさや仕事・プライベートの都合など、計画的な通院が難しい現実が背景にあると考えられます。

一方で、1〜1.5ヶ月に1回通っている方も21.7％おり、比較的短い間隔で通院している実態も見られました。

毛周期を考慮すると、短い間隔での施術は効果が十分に得られない場合もあるとされています。

このギャップの背景には、予約の取りにくさや、スケジュール調整の難しさが考えられます。

Q2：効果を実感したのは何回目くらいでしたか？

5回目以降：35.8％（43名）

3〜4回目：34.2％（41名）

まだ実感していない：18.3％（22名）

1〜2回目：11.7％（14名）

効果を実感したタイミングは「5回目以降」が最も多く35.8％、次いで「3〜4回目」が34.2％でした。

合わせて約70％の方が、3回目以降で効果を実感していることがわかります。

一方で、「まだ実感していない」と回答した方も18.3％おり、毛質や施術部位、個人差によって効果を感じるまでの期間にはばらつきがあることがうかがえます。

医療脱毛は即効性を期待する施術ではなく、複数回の施術を重ねることで徐々に効果が現れます。

特に毛周期の関係上、1〜2回の施術で全ての毛にアプローチすることは難しいため、3回目以降で効果を実感する方が多い傾向にあります。

Q3：毛周期を意識して通っていましたか？

なんとなく意識していた：40.0％（48名）

あまり意識していなかった：34.2％（41名）

意識していた：25.8％（31名）

毛周期を「意識していた」25.8％と「なんとなく意識していた」40.0％を合わせると、約66％が毛周期を意識して通院していたことが分かりました。

一方で「あまり意識していなかった」という方も34.2％おり、毛周期を理解しないまま施術を受けている方も一定数いることが明らかになりました。

毛周期を理解することで、効率的な脱毛スケジュールを立てやすくなります。

「意識していた」層は、クリニックのアドバイスを参考に計画的に通院している傾向が見られます。

「なんとなく意識していた」層も、予約間隔などクリニック側のスケジュールに合わせて自然と毛周期を意識した通院ができていたと考えられます。

Q4：脱毛期間中の自己処理方法を教えてください

カミソリ・除毛クリーム：42.5％（51名）

電気シェーバー：40.8％（49名）

自己処理はしていない：11.7％（14名）

毛抜き・ワックス：5.0％（6名）

脱毛期間中の自己処理方法として最も多かったのは「カミソリ・除毛クリーム」で42.5％、続いて「電気シェーバー」が40.8％と、ほぼ同率の結果となりました。

一方で、「毛抜き・ワックス」を使用している方も5.0％見られました。

毛抜きやワックスで毛根ごと毛を抜いてしまうと、毛周期が乱れて脱毛効果が低下するおそれがあり、注意が必要です。

医療脱毛期間中の自己処理には、毛根を残したまま処理できる電気シェーバーの使用が最も推奨されます。

カミソリも使用可能ではありますが、刃による摩擦で肌への負担が大きく、除毛クリームも成分によっては肌トラブルを引き起こすリスクがあるため注意が必要です。

Q5：脱毛が完了するまでの期間はどのくらいでしたか？

2年以上：42.5％（51名）

1年以内：25.0％（30名）

1年〜1年半程度：21.7％（26名）

半年以内：10.8％（13名）

脱毛完了までの期間は「2年以上」が最も多く、全体の42.5％を占めました。

一方で、「1年以内」で完了した方は25.0％、「半年以内」はわずか10.8％にとどまりました。

この結果は、「不定期」での通院が多いことや、毛周期に合わせた適切な間隔での施術が必要なことが影響していると考えられます。

医療脱毛は、短期間で完了する施術ではなく、長期的な視点で取り組むことが重要です。

「早く終わらせたい」と短い間隔で施術を受けても、毛周期の関係上、十分な効果は得られにくい場合があります。

多くのクリニックでは、2年程度の通院期間を想定してスケジュールを組むことが一般的です。

エルプラスクリニック

美ら琉会が運営するエルプラスクリニックは、「患者様のQuality of Life（人生の質）」の向上を理念とする美容皮膚科クリニックです。

厚生労働省承認の医療機器のみ導入し、平日夜21時まで診療、完全個室制での施術を提供。

現金・カード・医療ローンに対応し、医師と看護師による丁寧なカウンセリング、追加費用0円の明確な料金体系を採用しています。

施術日に次回の予約（患者の毛周期に合わせた間隔）を取るため、理想的な通院間隔での施術が可能です。

この調査は、医療脱毛における「理想的な通院間隔」と「実際の通院状況」のギャップを明らかにしました。

不定期でも継続的に通院すれば効果は得られ、正しい自己処理と長期的な視点が重要であることが示されています。

脱毛効果を最大化するには、毛周期を理解し、クリニックと相談しながら自分に合ったペースで通院することが大切です。

エルプラスクリニック「毛周期と通院間隔に関する意識調査」の紹介でした。

よくある質問

Q. 調査対象者はどのような人ですか？

20〜40代の医療脱毛経験者（女性120名）を対象に、2025年10月21日〜10月23日にインターネット調査を実施しました。

Q. 医療脱毛の理想的な通院間隔は？

毛周期に合わせて2〜3ヶ月間隔での通院が推奨されていますが、実際には不定期が43.3％で最多でした。

Q. 効果を実感するのは何回目くらいですか？

「5回目以降」が35.8％で最多、「3〜4回目」が34.2％で、約70％が3回目以降で効果を実感しています。

Q. 脱毛期間中の自己処理方法は何が推奨されますか？

毛根を残したまま処理できる電気シェーバーの使用が最も推奨されます。毛抜きやワックスは毛周期が乱れるため避けるべきです。

Q. 脱毛完了までの期間はどのくらいかかりますか？

「2年以上」が42.5％で最多でした。医療脱毛は長期的な視点で取り組むことが重要です。

