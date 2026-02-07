京都でフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を展開するNazunaは、観光のオフシーズンとされがちな冬の京都に新たな価値を見出すことを目的に、京都市内4つの宿泊施設、学生、クリエイターと連携した特別企画を2026年2月に実施します。

「発信」と「共創」の2つの軸を通じ、冬の京都の新しい価値を創出する取り組みです。

Nazuna「冬の京都ブランディング企画」

実施時期：2026年2月

参画施設：ノーガホテル 清水 京都、ザ・ホテル青龍 京都清水、Nazuna 京都 椿通、Nazuna 京都 西本願寺

京都の冬は、実は最も京都らしい季節です。

観光客が落ち着く2月、街に流れる静かな時間、澄んだ空気、凛とした佇まい――そんな京都の魅力を再発見し、未来の観光の形を模索するため、京都市内の4つの宿泊施設と学生、そしてクリエイターが連携した特別企画が実施されます。

この企画では、「発信（TikTokクリエイター）」と「共創（学生ワークショップ）」の2つの軸を通じ、冬の京都の新しい価値を創出します。

TikTokクリエイターによる魅力発信「TikTok GO」

PPP STUDIOの全面協力のもと、総勢10名のTikTokクリエイターが参加します。

クリエイターが実際に4施設や周辺の街を巡り、冬の京都のリアルな魅力を撮影・投稿することで、SNSを通じて国内外へ「静けさを味わう京都」の価値を届けます。

観光のオフシーズンだからこそ体験できる、混雑を避けた新しい京都滞在が提案されます。

学生×ホテルワークショップ「京都観光の未来を考える」

一般社団法人京都知恵産業創造の森が運営するオープンイノベーションカフェ「KOIN（Kyoto Open Innovation Network）」を拠点に、宿泊業界に興味を持つ学生とホテル・観光業界を繋ぐイベントが開催されます。

「TikTok GO」での発信内容を振り返りつつ、京都全体のオフシーズンの来訪促進や、京都のブランディングについて議論します。

ワークショップの締めくくりとして、学生たちが考案した「冬の京都の新しい楽しみ方」を、参画ホテルの総支配人らに対してプレゼンします。

イベントには京都市の観光MICE推進室も参加し、学生・事業者・行政が一体となって京都観光の持続可能な未来を構想します。

イベントの様子や議論の成果は、Nazuna公式noteおよび「KOIN」公式サイトにてアーカイブ報告レポートとして掲載され、広く発信されます。

Nazuna 京都 椿通

所在地：京都府京都市

京都の風情が残る椿通に佇む町家宿です。

一棟ごとに異なる意匠を持ち、静かで上質なプライベート空間を演出します。

夜には軒先の提灯や行灯の明かりが道を照らし、格子戸や障子、暖簾が並ぶ落ち着いた景観が楽しめます。

Nazuna 京都 西本願寺

所在地：京都府京都市

西本願寺のほど近くに佇む宿泊施設です。

1階ロビーには、現代作庭家・重森千青氏が監修した枯山水の石庭が広がり、白砂と石、苔が織りなす静寂の美が訪れる人を迎えます。

ノーガホテル 清水 京都

所在地：京都府京都市

「Recreating KYOTO 型破りな京都に出会う」というホテルテーマのもと、各分野の今を創るスペシャリストたちとのコラボにより、アート、フード、ミュージック、メディテーションといった唯一無二のクリエイティブ体験ができるライフスタイルホテルです。

木製の浴槽に湯が注がれ、奥には白いリネンのベッドが置かれた和モダンな客室が特徴です。

木の梁や障子風の建具、暖色の照明が落ち着いた雰囲気を演出し、浴槽と寝室が一体になった特別な滞在空間が楽しめます。

ザ・ホテル青龍 京都清水

所在地：京都府京都市

元・清水小学校を活用したラグジュアリーホテルです。

歴史的建築と現代性を融合させた唯一無二の滞在体験を提供します。

木造の外壁と格子窓が並ぶ町家風の宿の路地空間では、暖色の照明が窓越しに漏れ、行灯型の照明や軒先の灯りが奥へと連なり、落ち着いた和の雰囲気を演出しています。

木格子の縦ルーバーと大きなガラス窓が並ぶ多層階の建物外観が特徴です。

正面には庇のあるエントランスが設けられ、植栽の鉢が複数配置されています。

隣接する伝統的な意匠の建物と対比し、和の要素と現代的なデザインが共存する景観が広がります。

この企画を通じて、冬の京都ならではの静けさと美しさを再発見し、新しい京都観光の魅力に触れることができます。

TikTokクリエイターによる発信と学生たちの視点が融合し、冬の京都に訪れる価値を国内外に届ける取り組みです。

産学公が一体となって創り上げる、持続可能な京都観光の未来に期待が高まります。

Nazuna「冬の京都ブランディング企画」の紹介でした。

