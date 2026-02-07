トヨタ自動車の文化施設であるトヨタ博物館（愛知県長久手市）が、2026年2月21日（土）・22日（日）にパシフィコ横浜で開催される「Nostalgic 2days 2026」に初出展します。

日本最大級の旧車イベントに、WRC優勝車を含む1990年代の名車2台が登場します。

トヨタ博物館「Nostalgic 2days 2026」

開催日：2026年2月21日（土）・22日（日） 10：00〜17：00

会場：パシフィコ横浜 展示ホールB/C/D

主催：芸文社

トヨタ博物館は、トヨタのクルマヘリテージ活動「TOYOTA CLASSIC」の中核として、「クルマ文化に触れる場づくり」や「愛車仲間づくり」を担っています。

旧車ファンが集う日本最大級のイベントへの出展を通じ、より多くの方と旧車の魅力を楽しみながら、ともに日本のクラシックカー文化を育んでいく取り組みです。

今回の出展では、現在開催中の企画展に関連する1990年代の車両2台を選定。

1990年代は、国産スポーツモデルの人気が再び高まり、モータースポーツシーンでも活躍するモデルが強い支持を得ていた時代です。

トヨタ セリカ GT-FOUR ST185型（1993年）

WRC 1993年シーズンで日本初のメーカー部門、ドライバー部門の両タイトルを獲得した車両。

セリカは、WRCでの活躍を通じて国内外で高い注目を集め、多くのファンを魅了しました。

白地に赤・緑の「Castrol」カラーをまとったラリー仕様車で、ゼッケン「6」が印象的。

フロントには「TOYOTA」の表記、タイヤ付近には「MICHELIN」などのロゴが確認できます。

トヨタ サイノス コンバーチブル（1997年）

1990年代に流行したコンパクトサイズのスペシャルティクーペで、2代目の途中に加わったオープンモデル。

当時、コンパクトで気軽に楽しめるクーペとして若者を中心に人気を集めた車両です。

鮮やかな黄色のボディが特徴的で、ソフトトップを開いた状態では黒い内装が見えます。

このサイノスは、トヨタ博物館初のエンジニア出身の館長である榊原氏が入社当時開発に携わったモデルでもあります。

1990年代のスポーツカーの魅力を間近で体感できる貴重な機会。

WRCで活躍した伝説のセリカと、若者に愛されたサイノスの2台が、日本のクラシックカー文化の魅力を伝えてくれます。

旧車ファンはもちろん、クルマ文化に興味がある方にとって、貴重な車両と出会える2日間です。

トヨタ博物館「Nostalgic 2days 2026」出展の紹介でした。

