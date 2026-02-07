女優浜辺美波（25）が、6日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。子役時代について話した。

10歳の時に「第7回東宝シンデレラオーディション」のニュージェネレーション賞を受賞し芸能界入りした浜辺。Kis−My−Ft2藤ヶ谷太輔（38）に「結構スタートからバーっと忙しくなった感じですか」と聞かれると、「いや、そんなことはもちろんなくて…」。

間を置かずにMCの笑福亭鶴瓶（73）が「オーディション、滑ったことないやろ？」と質問。浜辺は「私、受かったことが1回くらいしかないです」と答えた。そして「ずっとダメで」。鶴瓶は意外そうに「誰やねん、通りよったの」と言った。

浜辺は「もう、みんなすごいですよ」とオーディション参加者の様子を話した。「『おかあさん、って言いながら泣いてください』とか『怒ってください』とか。恥ずかしくなっちゃって」。すると鶴瓶は「根本的にあかんやん」。浜辺は「子役の時ってそうじゃないですか。そんな設定はないのに、お母さん探してください、泣いてください、みたいなのが…恥ずかしいな、って」と笑った。