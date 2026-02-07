所持金10万円で単身渡米、寝床は「段ボール」。高市早苗が20代で挑んだ、あまりに過酷な武者修行
政治家・高市早苗の20代は、無謀とも言える「挑戦」の連続だった。
松下政経塾生だった彼女はある日、テレビで見たアメリカの女性議員に憧れ、「あなたのそばで働きたい」と手紙を書く。すると、まさかの「待っているわ」という返信が届いたのだ。
このチャンスを逃すまいと、彼女は周囲が止める間もなく即座に渡米を決意する。父から借りた10万円をポケットにねじ込み、泣きすがる恋人を成田に残して……。
誰からも「無理だ」と突き放された米連邦議会のポストを、彼女はいかにして手繰り寄せたのか。そして、恩師・松下幸之助が死の直前に遺した言葉とは。
人生の針路を決定づけたワシントンでの日々を、『高市早苗 愛国とロック』（飛鳥新社）より一部抜粋して紹介する。
【写真】20代、単身ワシントンへ乗り込んだ執念の結実。世界の女性リーダーと肩を並べる、高市早苗の現在地
しかし、高市は前を向いていた。未来へ向かう興奮を抑えられず機上の人になった。父親の大休（だいきゅう）に10万円だけ借りて、それをポケットにねじ込んだ。
バージニア州、ワシントン・ダレス国際空港からグレイハウンドでワシントンDCへ。
ところがその日はホリデイで、どの店もシャッターを降ろしていた。ワシントンDCは人口の70％以上が黒人である。そんな街を高市はキャリーバッグを転がして歩く。
どのホテルもホリデイなので満室。喉（のど）は渇く。日本のような自販機はない。お腹は減る。知り合いはいない。お金はない。夜の帳とばりが降り、寒さに震えた。半泣きで訪ねた何軒目かのホテルでやっと、1泊70ドルの部屋を見つけた。
お金も時間も無駄遣いはできない。翌朝は早くから『ワシントン・ポスト』の広告をチェックしてアパートを探し、1カ月300ドルの部屋を見つけた。バス、トイレ、小さなキッチンで約15平米。暖房付。
ベッドもふとんもないので、床に段ボールを敷いて寝た。管理人のマッコイという黒人のおばさんが憐れんで、クタクタの毛布を1枚貸してくれた。
「ああ、日本から電報を打ってきたのはキミか」
本当に来たのか、と驚いた様子だった。
パット本人もいた。
「ウェルカム！」
笑顔で近づき固く手を握ってくれた。
CNNニュースで見たあの美しい人が眼の前に立っている。興奮した高市は、どんなにパットを尊敬しているか、どんなに一所懸命パットのために働こうと思っているかを、たどたどしい英語で熱を込めて語り、手をにぎり返した。
後にわかるが、大げさな出迎えはこのパットのオフィスではいつもの習慣だったのだ。
挨拶がすむと、その日から仕事が待っていた。まずは、インターンからのスタートだった。
インターンの仕事は、早朝から手紙の仕分け。そして、電話番だ。議会内の連絡事項と一般有権者からの文句の電話に対応する。多くの場合、相手は電話代が惜しいので早口で怒っている。「パットに替われ」と言う。
根負けして直接パットにつなごうものなら、無能の烙印（らくいん）を押されてクビだ。忍耐強く相手の用件、名前を聞き、その政策を担当する補佐官のデスクにつなぐ。
コングレッショナル・フェローとは、連邦議会の特別研究員で、大学の助教授などが就くことが多い。チャンスだ。
「後任は誰かに決まっているのかしら」
高市は辞める本人に確認した。
「決まってはいないけれど、優秀な大学の助教授やシンクタンクの研究員から履歴書がたくさん届いているから、あなたにはノー・チャンスだと思うわよ」
ストレートに言われた。ごもっともである。しかし、引き下がる気持ちなど毛頭なかった。
辞める彼女に取り入って強い推薦をしてもらうしかない。翌日から毎朝7時に出勤し、夜11時まで残業して、やる気をアピールした。
高市は自分をコングレッショナル・フェローにした場合のメリットとデメリットを整理した。
デメリットはまず言葉の問題。読み書きだ。それでも、英語力は意外に早く身についてきて、日本の英語教育が優れていることを再認識した。
中学や高校の英語の授業では、アメリカ人が理解できない関係代名詞を使った構文を勉強させられる。それが生きた。
難解な文章がさらさら読める。インターンとして手紙を仕分けすると、数名のアメリカ人インターンよりも高市が一番作業が速い。斜め読みでだいたいのポイントは摑むことができる。
政府から情報を取る能力も重要だ。たとえば、住宅金融法案を作りたいとパットが言う。各国の住宅金融法案の資料を集めるためには、政府内の組織を把握している必要がある。自分にその能力があることを他の議会スタッフに認識させたい。
高市はスタッフたちの会話に聞き耳を立てた。オフィスに届く手紙を注意深く読み、どんな立法作業が行われ調査をしているかを探り、その分野を勉強した。その成果をレポートにして全スタッフのボックスに放り込んだ。
「これは私の個人的な興味です。この数字が参考になるようでしたら使ってみてください」
そんなメモを添えた。自分が役に立てる人間であることをアピールしなくてはならない。
日本叩きのネタであった東芝機械ココム違反事件問題が少し下火になってきたため、今度は軍事費問題で叩くのが狙いだった。
「日本人の私にとって、とても興味がある問題なので資料を読ませてほしい」
高市の申し出に、軍事担当の補佐官のトムは顔をしかめながらも見せてくれた。資料に高市は数字の間違いを見つける。
「日本にとっていいことであれ悪いことであれ、不正確な数字はパット・シュローダーの信用に傷がつくでしょ。私に作り直させる気はない？」
高市の申し出にトムは応じた。
「日本大使館に連絡をしても、担当の者がいない、としか言わない」
トムは打ち明けた。日本の官僚組織に蔓延する事なかれ主義がアメリカにもあったのだ。
高市が日本大使館に出かけて最新の経済白書を求めると、昭和56年のデータを渡された。それ以降は保存されていなかった。最新の防衛白書をリクエストすると、英文のものが一冊しかない。「持ち出さないでください」と言われた。
資料を書き直したことが、高市にチャンスをもたらした。ボックスに放り込みつづけていたレポートの実績も評価され、コングレッショナル・フェローとして認められ、専用のデスクとコンピューターを与えられた。
高市は、パット・シュローダー・オフィスのスタッフになり、その後、下院小委員会の事務局でも働いたが、米国連邦議会コングレッショナル・フェローとして主に金融、中小企業政策、貿易問題を担当、平成元年3月に帰国する。
「アメリカでいい経験をしてきました。向こうは納税者意識が日本よりもずっと強い。国会議員と有権者は手紙でもキャッチボールをしていて驚きました」
そんな高市の報告に松下は熱心に耳を傾けた。
しかし、1カ月後の平成元年4月27日、松下幸之助はこの世を去る。享年94。知り合いの記者からの連絡に、高市は声を上げて泣いた。
松下政経塾入塾後、高市は松下と何度も会話を交かわしている。松下は松下政経塾に泊まりがけで訪問してくれていたので、多くのことを本人から直接吸収することができた。
「成功の要諦（ようてい）は、成功するまで続けるところにある」
この松下の言葉は高市の財産となっている。
「ほとんどの人に成功のチャンスはあります。でも、脇道に逸それたり、途中でやめてしまったりするから成功しないだけです。志をもって続ければいつか必ず成功できます。続ける大事さを学びました」
さらに胸に残っている教えがある。
「まっすぐ王道を歩け」という言葉だ。
たとえば、第1志望と第2志望があるとする。第1志望は、ほとんど見込みがなくても1番やりたいこと。第2志望は、それほど熱意はないけれどリスクが低いこと。二者択一を迫られたとき、高市は第2志望を選ばなくなった。
後に自民党の代議士に奈良県議選を勧められた。県議から国政を目指すことが頭をよぎった。
しかし、心が待ったをかけた。国政への問題意識はたくさんあったが、県政は勉強不足。県政にはその道のプロがいる。彼らの問題意識のほうが強い。高市は最初から国政にチャレンジするべきだと判断し、丁重に断った。この記事の執筆者：大下 英治 プロフィール
この記事の執筆者：大下 英治 プロフィール

1944年、広島県生まれ。1968年、広島大学文学部卒。『週刊文春』記者を経て、作家として政界財界から芸能、犯罪まで幅広いジャンルで活動。著書に『十三人のユダ 三越・男たちの野望と崩壊』（新潮文庫）、『実録 田中角栄と鉄の軍団』シリーズ（講談社+α文庫）、『昭和闇の支配者列伝』シリーズ（朝日文庫）など500冊以上にのぼる。近著に『ハマの帝王―横浜をつくった男 藤木幸夫』（さくら舎）、『安倍晋三・昭恵 35年の春夏秋冬』（飛鳥新社）などがある。
