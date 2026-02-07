２・５次元アイドルグループ・すとぷりが所属する「ＳＴＰＲ」の大型フェス「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！ ２０２６」（通称：すとふぇす）が７、８日に東京ドームで開催される。５グループが出演。昨年４月に続いて行われる祭典に向けて「すとぷり」、「Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ − 騎士Ｘ −」、「ＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳ」、「めておら − Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ −」、「すにすて − ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が意気込みを語った。

熱狂から１０カ月、東京ドームに再び「すとふぇす」が帰ってくる。今年６月に結成１０周年を迎える「すとぷり」のるぅとは「またここにＳＴＰＲファミリーみんなで立てることがすごくうれしいですし、ここまで連れてきてくれた、応援してくれているリスナー（ファンの呼称）さんにありがとうを伝えたいです！」と思いを語った。

「すとふぇす」は２０２５年４月に東京ドームと埼玉・ベルーナドームで計５日間開催し、大成功を収めた。「すとぷり」の莉犬は「また開催できたらうれしいなと思っていた」と笑顔。続けて「（グループの垣根を越えてパフォーマンスを行う）シャッフルパートはフェスでしか見られない瞬間だと思うので、目に焼き付けてほしい！」と熱弁した。

昨年５月から新体制になった「Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ − 騎士Ｘ −」のばぁうは「ダンスや歌声、ファンサ、どれも最強になっている」と自信。しゆんも「生後１年目みたいな感じ」と笑いつつ「成長できた姿をお見せできたらうれしい」と気合を入れた。

今回も舞台は東京ドーム。「ＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳ」のちぐさくんは「人生で２度も、東京ドームに立つことができる…！そんなことありますか！？」と驚きと喜びを語る。あっきぃは「一生懸命にやるところがファミリーの大好きなところ」と、全員の全力パフォーマンスを誓った。

全グループが一堂に会する貴重な機会。「めておら − Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ −」の心音は「先輩とも後輩とも絡みが増えている。そういう仲の良さを見てもらえたら」と呼びかけ、みかさくんも「大きい動きをしないと見つけてもらえないぐらい大きな舞台」と胸を高鳴らせている。

前回の「すとふぇす」でデビューした「すにすて − ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」のたちばなは「ファミリーの一員として前回以上に盛り上げたい」と意気込む。やなとも「去年はあまりにも末っ子感が強かった。今年は主体的に盛り上げに貢献したい」と誓った。

進化を証明する舞台。すとぷりの莉犬は「今年はよりパワーアップして、ＳＴＰＲというすてきな場所を多く届けられるように日々成長していけたら」と思い描く。きらめく５グループは、より高みを目指して“Ｓｔａｉｒｗａｙ（階段）”を駆け上がる。

【出演グループ】

すとぷり

Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ − 騎士Ｘ −

ＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳ

めておら − Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ −

すにすて − ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ