２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」心音がスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

正直に言うと、「またここに立てた」っていう気持ちが一番大きいです。

東京ドームって、立つたびに当たり前じゃないなって思わされる場所で。２度目でも全然慣れないし、むしろ前より緊張してます。

でもそれ以上に、楽しみたい！って気持ちが強いです！

＜２＞こだわったところ

前より上手く見せたいとか、すごいことをやりたい気持ちももちろんあったけど、それよりも「この一年で俺は何を背負って、どう変わったのか」をステージで嘘なく出したかったんです。でもその迷いも含めて、今日は、完成された姿を見せるというより、ここまで本気で向き合ってきた“過程ごと”全部受け取ってもらえたら嬉しい！

＜３＞見どころ

ファンサ！全員にするぞー

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

俺の大切な居場所

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

今日まで一緒にワクワクしながら待ってくれて、ありがとう！

やっとこの日が来たなって感じで、正直もう楽しみな気持ちが一番大きいです。

フェスだからこそ、難しいこと考えずに、声出して、笑って、「楽しい！」って気持ちを全力で共有できたら最高だなって。

今日は俺たちも全力で楽しむし、君も自分のペースで思いっきり楽しんでほしい。

最高の思い出、一緒に作ろう！