「めておら」心音「本気で向き合ってきた“過程ごと”全部受け取ってもらえたら嬉しい！」…すとふぇす開幕

２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。晴れのステージに立つ「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」ロゼがスポーツ報知などに公演の意気込みを語った。

＜１＞２度目の「すとふぇす」当日を迎えた心境

あれからさらに成長した俺らを魅せたい！！！

＜２＞こだわったところ

前回はダンスで頭いっぱいだったところがあるので今回パワーアップしてたくさんファンサしたい！

＜３＞見どころ

ふぇすでしか見れないfamilyとの掛け合いを楽しんでほしい！！！

＜４＞ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙとは

魅力的な仲間であり、目標。

＜５＞リスナー（ファンの総称）へのメッセージ

俺のステラを全員見つける。全力でペンライト振ってくれよなー！